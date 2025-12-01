Μερικές φορές ό,τι μας φαίνεται βουνό, ανιαρό και (μη ανταποδοτική) επένδυση χρόνου, όπως το καθάρισμα του σπιτιού μας, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι μπορεί να γίνει εύκολότερα απ’ όσο νομίζουμε.

Στη λογική του «καθαρίζω καθώς πηγαίνω», αξιοποιώντας μικρές ευκαιρίες μέσα στην ημέρα για να προληφθεί η συσσώρευση ακαταστασίας και βρωμιάς εστιάζονται οι απλές αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη διατήρηση της καθαριότητας και της τάξης στο σπίτι, χωρίς να απαιτείται μεγάλη προσπάθεια ή πολύς χρόνος σύμφωνα με άρθρο του realsimple.gr.

Η πρώτη πρόταση αφορά το μπάνιο και τη στιγμή μετά το ντους. Σε αυτή τη φάση ο χώρος είναι γεμάτος ατμό, γεγονός που κάνει τις επιφάνειες πιο εύκολο να καθαριστούν, καθώς η υγρασία μαλακώνει τυχόν υπολείμματα σαπουνιού ή βρωμιάς. Έτσι, με ένα γρήγορο πέρασμα με μια πετσέτα που ούτως ή άλλως πρόκειται να πλυθεί, μπορεί κανείς να κρατήσει το μπάνιο καθαρό χωρίς σχεδόν καμία επιπλέον προσπάθεια.

Η δεύτερη συμβουλή αφορά την οργάνωση της ντουλάπας. Προτείνεται να τοποθετεί κανείς μέσα στην ντουλάπα μια σακούλα ή τσάντα για δωρεές. Κάθε φορά που αποφασίζει ότι ένα ρούχο ή αξεσουάρ δεν του χρειάζεται πλέον, μπορεί να το ρίχνει απευθείας μέσα. Όταν η σακούλα γεμίσει, μπορεί να μεταφερθεί κατευθείαν σε ένα τοπικό κέντρο δωρεών.

Η τρίτη χρήσιμη πρακτική είναι η στρατηγική τοποθέτηση ειδών καθαρισμού σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Κρατώντας μερικά βασικά προϊόντα σε κάθε μπάνιο ή σε διάφορα δωμάτια, μειώνεται η δυσκολία και η αναβλητικότητα που συχνά προκαλεί το να χρειάζεται κανείς να τρέχει από τη μια άκρη του σπιτιού στην άλλη για να βρει αυτό που χρειάζεται.

Τέταρτον , για όσους δυσκολεύονται να ξεκινήσουν το καθάρισμα, προτείνεται μια απλή τεχνική: το χρονόμετρο. Ρυθμίζοντας 25 λεπτά και δεσμευόμενοι να καθαρίσουν μόνο σε αυτό το διάστημα, πολλοί διαπιστώνουν ότι καταφέρνουν να ολοκληρώσουν μεγάλο μέρος των εργασιών τους.

Πέμπτον, καλό είναι μην μπαίνει ή να βγαίνει κανείς από ένα δωμάτιο με άδεια χέρια. Η ιδέα είναι ότι κάθε μετακίνηση μέσα στο σπίτι μπορεί να αξιοποιηθεί για να μεταφερθεί κάτι στη σωστή του θέση, όπως πιάτα, συσκευασίες ή αντικείμενα που ανήκουν σε άλλον χώρο.

Εκτη συμβουλή, τα αυθόρμητα «σφουγγαρίσματα». Όταν χύνεται νερό στο πάτωμα, αντί να το σκουπίσουν απλώς, το χρησιμοποιούν ως ευκαιρία για να καθαρίσουν εκείνο το σημείο.

Εβδομον, η αναμονή όσο φτιάχνεται ο καφές. Αυτά τα λίγα λεπτά μπορούν να αξιοποιηθούν για μικρές δουλειές, όπως το άδειασμα του στεγνωτηρίου πιάτων ή το καθάρισμα πάγκων.

Ογδοο και τελευταίο, πριν βγει κανείς να πετάξει τα σκουπίδια, προτείνεται ένα γρήγορο πέρασμα από το ψυγείο και το ντουλάπι για να πεταχτούν τυχόν ληγμένα τρόφιμα, καθώς και ο καθαρισμός της αμμολεκάνης της γάτας, ώστε όλα να φύγουν μαζί.

Πώς να καθαρίζουμε τα εργαλεία και τις συσκευές καθαρισμού μας

Σύμφωνα τώρα με το Better Home And Gardens, δεν έχει νόημα να καθαρίζουμε με βρόμικα εργαλεία και προϊόντα. Ας καθαρίσουμε το ρομποτικό μας ηλεκτρικό σκουπάκι για τα καλύτερα αποτελέσματα όταν το … στέλνουμε σε όλο το σπίτι για εύκολη απορρόφηση της σκόνης. Ας κρατήσουμε τα ρούχα μας σε καλή κατάσταση, βεβαιώνοντας ότι το πλυντήριο ρούχων μας καθαρίζεται καλά σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το φίλτρο του απορροφητήρα μας πιθανότατα χρειάζεται καλό καθάρισμα, κάτι που ίσως δεν το έχουμε αντιληφθεί. Ας το τρίψουμε καλά ώστε να μπορεί να απομακρύνει σωστά τις μυρωδιές του μαγειρέματος. Και αν δεν καθαρίζουμε με άφθονο νερό τα πιάτα μας πριν τα βάλουμε στο πλυντήριο πιάτων—κάτι που δεν συνιστάται για τα πιο σύγχρονα μοντέλα—τότε το φίλτρο του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

