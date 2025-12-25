Ο αρχηγός της Μίλαν, Κρίστιαν Πούλισικ, έχει κάνει ένα απίστευτο ξεκίνημα στη νέα σεζόν, σκοράροντας εννέα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ σε μόλις 14 παιχνίδια. Ξαφνικά ωστόσο ο κόσμος στα Απέννινα ασχολείται περισσότερο για το νέο του αμόρε.

Ασφαλώς επειδή δεν είναι οποιαδήποτε, αλλά η δημοφιλής ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι, που έγινε διάσημη με τους ρόλους της στις σειρές του Netflix Euphoria και The End of the F***ing World.

Οπως ήταν αναμενόμενο, οι φήμες εξαπλώθηκαν τάχιστα και εκτός Ιταλίας, και έγιναν ρεπορτάζ από την βρετανική εφημερίδα DailySports. Η αρχική πηγή του νέου αυτού love story ήταν το γνωστό blog , DNA da Bomber. Ωστόσο, οι περισσότεροι χρήστες δεν είναι ακόμα πεπεισμένοι για την ύπαρξη του ειδυλλίου και θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για φήμες.

Μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο δεν έχει σχολιάσει την κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πούλισικ έχει ήδη σχέση με την γκολφέρ Aλέξα Μέλτον.