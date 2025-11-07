Βόλτα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα έκανε ο υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).

Ο Χέλμπεργκ, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα ενέργειας, βρέθηκε σε σουβλατζίδικο στη Μητροπόλεως, όπου τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν να φωτογραφηθεί με τους υπαλλήλους.

Αξίζει να σημειωθεί πως χθες ο Χέλμπεργκ ήταν παρών στις υπογραφές της Κοινής Διακήρυξης για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η ανάγκη για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς και ότι οι ΗΠΑ αποτελούν αδιαμφισβήτητο σύμμαχο της χώρας μας.