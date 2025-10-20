«Πρκλητική αδιαφορία» του Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα διαπιστώνει υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη με αφορμή το φιλανθρωπικό δείπνο που διοργάνωσαν το περασμένο Σάββατο οι άνθρωποί του στην Duveen Gallery – που τα φιλοξενεί – έχοντας ως «διακοσμητικό» στοιχείο τα σύμβολα της παγκόσμιας πολιτιστική; κληρονομιάς. «Το λιγότερο άστοχη», αναφέρει με τη σειρά της ότι ήταν η παραπάνω κίνηση η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Instagram.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοιτάκη

Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη.