Πώς η τέχνη και οι υπολογιστές θα αλλάξουν την οικονομία

Η απάντηση σε όσους μιλούν για τεχνολογικό φετιχισμό

Για να δώσει απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα ο Έλληνας καθηγητής παίρνει αφορμή από μια φράση που -όπως μας λέει- διάβασε κάποτε: «Τεχνολογία είναι αντικείμενα τα οποία δεν είχαν ακόμα εφευρεθεί ή δεν υπήρχαν στο περιβάλλον σου όταν είχες γεννηθεί».

Και συνεχίζει: «Για μένα προσωπικά, που γεννήθηκα το 1962, τα αυτοκίνητα δεν είναι τεχνολογία. Τεχνολογία είναι όμως για μένα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, και τα κινητά τηλέφωνα. Τα αυτοκίνητα είναι απαραίτητα στη σημερινή κοινωνία. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκαν το 1890 επηρέασαν αρνητικά κάποιους ανθρώπους, όπως π.χ. τους κατασκευαστές μαστιγίων για άλογα στα κάρα. Κάτι ανάλογο έγινε και με τους τηλεγραφητές στις αρχές του 20ου αιώνα με την διάδοση του τηλεφώνου», υπογραμμίζει, εξηγώντας πως οι εν λόγω σκέψεις για κατάχρηση της τεχνολογίας ίσως ξεκινούν από φόβο πως θα χάσουμε πράγματα που τα θεωρούμε σημαντικά, δεδομένα, ή ακόμα και κεκτημένα. Αλλά τελικά οι νέες γενιές προσαρμόζονται και θεωρούν την νέα για μας τεχνολογία ως κάτι απαραίτητο, και αδιανόητο να μην υπάρχει, όπως έγινε με τα αυτοκίνητα αλλά και τα κινητά τηλέφωνα.

«Η τεχνολογία βοηθά να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη και αυτό είναι που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Στόχος δικός μου αλλά και των συνεργατών μου είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους που έχουν κλίση και στους υπολογιστές αλλά και στις καλές τέχνες να μην περιορίσουν τις δυνατότητες τους, αλλά αντίθετα να διευρύνουν τις γνώσεις τους, δημιουργώντας τελικά νέα επαναστατικά έργα ή τεχνολογίες για μας τους υπόλοιπους. Αυτά θα διευκολύνουν ή και θα εμπλουτίσουν τη ζωή μας στο μέλλον, αλλά το κυριότερο μπορούν να δώσουν ώθηση και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας», επισημαίνοντας ότι «αυτό το τελευταίο είναι εν μέρει και στόχος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με αυτή την υποτροφία».

Ο κ. Βασίλης Μάναρης είναι καθηγητής Computer Science και διευθυντής του προγράμματος Computing in the Arts στο College of Charleston, USA. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τη μουσική υπολογιστών, την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και την τεχνητή νοημοσύνη. Η έρευνα του Έλληνα επιστήμονα επικεντρώνεται στον σχεδιασμό συστημάτων αλληλεπίδρασης, τη μοντελοποίηση της ανθρώπινης αισθητικής και δημιουργικότητας, τη χωροθέτηση ήχου (sound spatialization) και τις τηλεματικές μουσικές εκτελέσεις (telematic performance). Σπούδασε Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μουσική στο Πανεπιστήμιο της Νέας Ορλεάνης, και κατέχει M.S. και Ph.D. πτυχία στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνας. Έχει χρηματοδοτηθεί από το US National Science Foundation, το Louisiana Board of Regents, την Google, καιτην IBM. Βρέθηκε στην Ελλάδα με υποτροφία του Greek Diaspora Fellowship Program από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ φιλοξενήθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.