Αν η Ρώμη αποτελεί την εκλεπτυσμένη αριστοκράτισσα της γειτονικής χώρας, τότε η Νάπολι βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα, είναι με λίγα λόγια η αφτιασίδωτη αλήτισσα της. Το καταλαβαίνεις, φτάνοντας απ΄το Τέρμινι, με το που θα κατέβεις στον κεντρικό σταθμό Garibaldi , ερχόμενος αντιμέτωπος με μια πολυφυλετική πανδαισία ιαχών, κορναρισμάτων, χρωμάτων και, λογιών-λογιών, παράνομων προϊόντων . Οπωσδήποτε κανένας κεντρικός σταθμός δεν αποτελεί υπόδειγμα τάξης και καθαριότητας, μόνο που ανηφορίζοντας από την via Duomo προς το ιστορικό κέντρο, και διατρέχοντας τη via Toledo, θα συνειδητοποιήσεις πως οι πρώτες εισαγωγικές παραστάσεις που γεύτηκες δεν αποτελούν παρά μια μικρογραφία της, ιδιαίτερα ένα Κυριακάτικο φθινοπωρινό απόγευμα.

Αναρωτιέσαι τι ακριβώς είναι αυτό μαγνητίζει τους επισκέπτες και τους ίδιους τους κατοίκους αυτής της πόλης; Πως έφτασε να τραγουδιέται από τηνSophia Loren (A girl went back to Napoli, because she miss the scenery) μέχρι τους Pink Martini; Η απάντηση είναι οι ίδιες οι αντιθέσεις της. Ακολουθώντας την κατεύθυνση της παραλιακής και κατεβαίνοντας στον σταθμό Merzellina αντικρίζεις μιαν άλλη πόλη, κοσμοπολίτισσα και μποέμ, καθώς τα αρτ ντεκό κτήρια με τα ανάγλυφα αετώματα κατηφορίζουν από τους καταπράσινους λόφους και φτάνουν μέχρι την προκυμαία που μαστιγώνεται από τα ανταριασμένα κύματα της Τυράνιας Θάλασσας. Απέναντι ο Βεζούβιος στεφανωμένος από τα σύννεφα και ανενεργός, και στα ριζά του η Πομπηία που αναπολεί τις ένδοξες ημέρες της. Ένας περίπατος που γνωρίζεις πως θα σου μείνει για πάντα εντυπωμένος και ένα τοπίο βγαλμένο από παραμύθι.