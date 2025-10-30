Απόψε ο κομήτης 3Ι/ΑΤΛΑΣ αναμένεται να φτάσει στο περιήλιο, δηλαδή το σημείο όπου βρίσκεται πλησιέστερα στον Ήλιο, σε απόσταση 1,35 αστρονομικών μονάδων, ή περίπου 202 εκατομμυρίων χιλιόμετρων. Το περιήλιο σηματοδοτεί το σημείο της τροχιάς όπου ένα αντικείμενο βρίσκεται πλησιέστερα στον Ήλιο, μια κρίσιμη φάση για κομήτες με εξαιρετικά… εκκεντρικές τροχιές όπως ο 3I/ATLAS.

Καθώς ο κομήτης πλησιάζει τον Ήλιο, η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί την εξάτμιση του πάγου στην επιφάνεια, οδηγώντας σε εκπομπή αερίων και στο σχηματισμό ενός φωτεινού νεφελώδους φακέλου γύρω από τον πυρήνα του. Αυτή η δραστηριότητα δημιουργεί επίσης δύο διακριτές ουρές: μια ουρά σκόνης και μια ουρά ιόντων, που αποτελούνται από φορτισμένα σωματίδια που παρασύρονται από τον ηλιακό άνεμο. Οι διαδικασίες κορυφώνονται κατά τη διάρκεια του περιήλιου, ενισχύοντας σημαντικά τη φωτεινότητα του κομήτη.

☄️ Comet #3I/ATLAS is currently making its closest approach to the Sun.@ESA_Juice might catch the best view of this comet in a very active state. Juice will attempt observations in November 2025, with data received on Earth in February 2026 👉 https://t.co/F5fhuSSdal



Follow… pic.twitter.com/tvXSaN4u9m — ESA Science (@esascience) October 30, 2025

Σύμφωνα με τα δεδομένα του αστροφυσικού Αβι Λόεμπ που παρατηρήσε στενά την πορεία του κομήτη τους τελευταίους δύο μήνες, ο 3I/ATLAS η λαμπρότητα του επιταχύνεται ραγδαία. Επιπλέον το διαστρικό αντικείμενο γίνεται ολοένα και πιο γαλάζιο καθώς προσεγγίζει το περιήλιο.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους κομήτες του ηλιακού συστήματος, ο 3I/ATLAS δεν είναι δεσμευμένος στην τροχιά του Ήλιου. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί μια μοναδική διέλευση από το εσωτερικό ηλιακό σύστημα πριν επιστρέψει στον διαστημικό χώρο. Ο κομήτης εισήλθε σε ηλιακή σύγκλιση στα τέλη Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας τον ήλιο και καθιστώντας τον αόρατο από τη Γη. Αναμένεται να επανεμφανιστεί στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου, περιορίζοντας τις ευκαιρίες παρατήρησης από τηλεσκόπια που βρίσκονται στη Γη και κοντά στη Γη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στο σημείο Λαγκράνζ

Παρά ταύτα, ένα δίκτυο διαστημικών σκαφών σε όλο το ηλιακό σύστημα συνεχίζει να παρακολουθεί τον κομήτη από πιο ευνοϊκές γωνίες. Οι αποστολές της NASA στον Άρη παρακολούθησαν τον 3I/ATLAS κατά την πλησιέστερη προσέγγισή του στον Κόκκινο Πλανήτη στις 3 Οκτωβρίου, όταν πέρασε σε απόσταση 0,19 AU ( 28,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα). Αυτές οι συντονισμένες παρατηρήσεις θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη σύνθεση και τη δραστηριότητα του κομήτη καθώς φτάνει στο περιήλιο.

Οι ερευνητές επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην ανάλυση της χημικής σύνθεσης του 3I/ATLAS κατά τη διάρκεια του περιήλιου. Τα προκαταρκτικά δεδομένα υποδηλώνουν ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα και νικελίου σε σύγκριση με τους τυπικούς κομήτες του ηλιακού συστήματος. Αυτές οι διαφορές προσφέρουν ενδείξεις σχετικά με το μοριακό νέφος που γέννησε τον 3I/ATLAS και το μητρικό του αστρικό σύστημα περίπου επτά δισεκατομμύρια χρόνια πριν, παρέχοντας μια σπάνια ευκαιρία να συγκρίνουμε τη χημεία του με εκείνη του δικού μας ηλιακού συστήματος.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν επίσης στενά για να δουν αν οι εκπομπές σιδήρου — που προηγουμένως είχαν βρεθεί χαμηλές — αυξάνονται καθώς ο κομήτης θερμαίνεται. Όταν ο 3I/ATLAS επανεμφανιστεί από πίσω από τον Ήλιο στα τέλη Νοεμβρίου, αναμένεται να παραμείνει ελαφρώς ενεργός. Με εκτιμώμενη φωτεινότητα μεγέθους 12, πιθανότατα θα φαίνεται αμυδρός με γυμνό μάτι, αλλά προηγμένα παρατηρητήρια όπως το Hubble και το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb θα πρέπει να είναι σε θέση να τον καταγράψουν με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Η ιστορία του πανάρχαιου κομήτη Ατλαντα

Ο κομήτης ανακαλύφθηκε από το Σύστημα Τελευταίας Προειδοποίησης Επίγειας Πρόσκρουσης Αστεροειδών στο Ρίο Ουρτάδο της Χιλής, την 1η Ιουλίου 2025. Όταν ανακαλύφθηκε, εισερχόταν στο εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα σε απόσταση 4,5 ΑΜ (670 εκατομμύρια χιλιόμετρα) από τον Ήλιο. Ο κομήτης ακολουθεί μια υπερβολική τροχιά γύρω από τον Ήλιο με ταχύτητα 58 km/s (36 mi/s) σε σχέση με τον Ήλιο. Η τροχιακή εκκεντρότητά, 6,14, είναι η μεγαλύτερη που έχει παρατηρηθεί. Ο 3I/ATLAS δεν θα πλησιάσει περισσότερο από 1,8 ΑΜ (270 εκατομμύρια χιλιόμετρα) στη Γη, επομένως δεν αποτελεί απειλή. Είναι το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που επιβεβαιώνεται ότι διέρχεται από το Ηλιακό Σύστημα, μετά τον 1I/Οουμουαμούα (που ανακαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2017) και το 2I/Μπορίσοφ (που ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2019), εξ ου και το πρόθεμα «3I».

Ο 3I/ATLAS είναι ενεργός κομήτης που αποτελείται από έναν συμπαγή παγωμένο πυρήνα και κόμη, η οποία είναι ένα νέφος αερίου και παγωμένης σκόνης που διαφεύγει από τον πυρήνα. Το μέγεθος του πυρήνα του 3I/ATLAS είναι αβέβαιο επειδή το φως του δεν μπορεί να διαχωριστεί από αυτό της κόμης. Ο Ήλιος είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα του κομήτη επειδή θερμαίνει τον πυρήνα του κομήτη και ο πάγος του εξαχνώνεται σε αέριο, το οποίο ανυψώνει σκόνη από την επιφάνεια του κομήτη και σχηματίζει την κόμη του. Εικόνες από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Χαμπλ υποδηλώνουν ότι η διάμετρος του πυρήνα του 3I/ΑΤΛΑΣ είναι μεταξύ 0,32 και 5,6 χιλιόμετρα, με την πιθανότερη διάμετρο να είναι μικρότερη από ένα χιλιόμετρο.

Παρατηρήσεις από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Τζειμς Γουέμπ έχουν δείξει ότι ο 3I/ATLAS είναι ασυνήθιστα πλούσιος σε διοξείδιο του άνθρακα και περιέχει μικρή ποσότητα πάγου νερού, υδρατμών, μονοξειδίου του άνθρακα και καρβονυλικού σουλφιδίου.

Ο κομήτης φαίνεται να προέρχεται είτε από τον λεπτό είτε από τον παχύ δίσκο του Γαλαξία μας. Εάν ο 3I/ATLAS προήλθε από τον παχύ δίσκο, ο κομήτης θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον 7 δισεκατομμυρίων ετών, δηλαδή παλαιότερος από το Ηλιακό μας Σύστημα.

