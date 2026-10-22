Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το διαστημικό σκάφος Solar Orbiter κατέγραψε ένα γιγάντιο φαινόμενο «switchback» στο ηλιακό στέμμα, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εντοπίσουν για πρώτη φορά την προέλευσή του.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι το φαινόμενο δημιουργήθηκε μέσω μιας διαδικασίας επανασύνδεσης μαγνητικών βρόχων κοντά σε στεμματικές οπές του Ήλιου.

Η ανάλυση των βαρέων ιόντων επιβεβαίωσε ότι το πλάσμα είχε εκτεθεί σε θερμοκρασίες άνω του ενός εκατομμυρίου βαθμών Κελσίου.

Επιπλέον, η κίνηση των σωματιδίων υποδεικνύει ότι τα switchbacks επηρεάζονται από κύματα Άλφβεν κατά τη διαδρομή τους στο Διάστημα.

Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει σημαντικές γνώσεις για τους μηχανισμούς του ηλιακού ανέμου και τη δυναμική συμπεριφορά του ηλιακού μαγνητικού πεδίου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα τελευταία χρόνια, η ηλιακή φυσική τροφοδοτείται με ολοένα περισσότερα δεδομένα, χάρη στα νέα διαστημικά σκάφη που παρατηρούν ενεργά τον Ήλιο. Ανάμεσά τους, το Solar Orbiter κατέγραψε τυχαία ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, γνωστό ως «switchback», επιτρέποντας στους επιστήμονες να εντοπίσουν για πρώτη φορά την προέλευσή του στο ηλιακό στέμμα.

Σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Astronomy, ο ερευνητής Τζέσι Τ. Κόμπερν και οι συνεργάτες του περιγράφουν πώς αυτή η απροσδόκητη παρατήρηση οδήγησε στον εντοπισμό της περιοχής από την οποία ξεκίνησε το φαινόμενο.

Advertisement

Advertisement

Τα switchbacks αποτελούν σημαντικό κομμάτι της έρευνας για τον Ήλιο, καθώς συνδέονται με τον ηλιακό άνεμο, το υπερηχητικό ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων που εκτοξεύεται συνεχώς από την ηλιακή επιφάνεια προς το Διάστημα. Οι παρατηρήσεις διαστημικών αποστολών έχουν δείξει ότι οι απότομες αναδιπλώσεις του ηλιακού μαγνητικού πεδίου επηρεάζουν τη ροή αυτών των σωματιδίων και, κατ’ επέκταση, την έκθεση ολόκληρου του Ηλιακού Συστήματος στον ηλιακό άνεμο.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και αρκετό καιρό την ύπαρξη των switchbacks. Το Parker Solar Probe της NASA έχει καταγράψει μεγάλο αριθμό τέτοιων φαινομένων. Ωστόσο, παρέμενε ανοιχτό το ερώτημα για το πού ακριβώς σχηματίζονται, καθώς η απάντηση θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν τον ηλιακό άνεμο.

Οι δύο βασικές θεωρίες υποστήριζαν ότι τα switchbacks είτε δημιουργούνται βαθιά στο Διάστημα, εξαιτίας των αναταράξεων μέσα στον ίδιο τον ηλιακό άνεμο, είτε σχηματίζονται στο ηλιακό στέμμα, την εξαιρετικά θερμή εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου.

Η τυχαία συνάντηση με ένα γιγάντιο switchback

Η ανακάλυψη ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου 2022, όταν το Solar Orbiter κινούνταν στο Ηλιακό Σύστημα, σε απόσταση περίπου ίση με το μισό της απόστασης Γης και Ήλιου.

Τα μαγνητόμετρα και οι αισθητήρες σωματιδίων του διαστημικού σκάφους άρχισαν να καταγράφουν δεδομένα που έδειχναν ότι διέσχιζε ένα μεγάλο switchback. Οι αυξημένες μετρήσεις διήρκεσαν περίπου μιάμιση ώρα.

Το Solar Orbiter κινούνταν με ταχύτητα περίπου 30 έως 40 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, ενώ το φαινόμενο περνούσε από το σκάφος με ταχύτητα περίπου 450 έως 460 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η ακτινική έκταση του switchback έφτανε τα 2,75 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Advertisement

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθός του, η έκταση αυτή αντιστοιχεί περίπου σε έξι φορές την απόσταση Γης και Σελήνης, αλλά και σε 3,5 φορές την ακτίνα του ίδιου του Ήλιου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περίπου μιάμισης ώρας, το Solar Orbiter συνέλεξε δεδομένα μέσω του αισθητήρα βαρέων ιόντων. Οι ερευνητές παρατήρησαν αύξηση των ιόντων οξυγόνου και άνθρακα που είχαν χάσει ηλεκτρόνια, καθώς και μείωση των επιπέδων ηλίου σε σύγκριση με τις αναμενόμενες τιμές.

Στα κατώτερα και ιδιαίτερα θερμά στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας, τα βαριά ιόντα χάνουν ηλεκτρόνια. Όταν απομακρύνονται προς το Διάστημα, η θερμοκρασία μειώνεται και τα ιόντα δεν χάνουν πλέον ηλεκτρόνια, χωρίς όμως να τα ανακτούν. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούν ένα χαρακτηριστικό αποτύπωμα των συνθηκών στις οποίες βρισκόταν το πλάσμα όταν σχηματίστηκε.

Advertisement

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Solar Orbiter, το πλάσμα που εντοπίστηκε μέσα στο switchback είχε εκτεθεί σε θερμοκρασίες άνω του ενός εκατομμυρίου βαθμών Κελσίου. Το στοιχείο αυτό υποδείκνυε ότι είχε σχηματιστεί πιθανότατα στο εξαιρετικά θερμό ηλιακό στέμμα.

Για να επιβεβαιώσουν την εκτίμησή τους, οι επιστήμονες διασταύρωσαν τα δεδομένα με παρατηρήσεις του Solar Dynamics Observatory της NASA, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί την ίδια χρονική περίοδο με τη διέλευση του Solar Orbiter από το switchback. Μέσω αυτής της σύγκρισης, κατάφεραν να συνδέσουν το πλάσμα με έναν κλειστό μαγνητικό βρόχο κοντά σε μια περιοχή του Ήλιου που ονομάζεται στεμματική οπή.

Ο ρόλος των στεμματικών οπών και των μαγνητικών βρόχων

Οι στεμματικές οπές είναι πιο σκοτεινές και ψυχρότερες περιοχές του ηλιακού στέμματος, όπου οι μαγνητικές γραμμές εκτείνονται προς τον διαπλανητικό χώρο. Διαφέρουν από τους στεμματικούς βρόχους, οι οποίοι αποτελούνται από τόξα θερμού πλάσματος με τα δύο άκρα τους αγκυρωμένα στην ηλιακή επιφάνεια.

Advertisement

Καθώς τα δεδομένα έδειξαν ότι το πλάσμα είχε σχηματιστεί μέσα σε έναν κλειστό μαγνητικό βρόχο, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το switchback δημιουργήθηκε μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται «επανασύνδεση εναλλαγής» (interchange reconnection).

Η διαδικασία αυτή συμβαίνει όταν ένα τμήμα ενός μαγνητικού βρόχου συναντά μια ανοιχτή μαγνητική γραμμή. Η συνάντηση προκαλεί την απότομη αναδιοργάνωση του μαγνητικού πεδίου: η γραμμή διακόπτεται προσωρινά και στη συνέχεια διαμορφώνεται ξανά σε διαφορετική θέση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μέρος των υπέρθερμων αερίων που αποτελούν τον βρόχο εκτοξεύεται με μεγάλη ταχύτητα στον διαπλανητικό χώρο. Η εκτόξευση αυτή δημιουργεί το χαρακτηριστικό switchback, μέσα από το οποίο πέρασε το Solar Orbiter.

Advertisement

NASA/Johns Hopkins APL/Naval Research Lab

Τα σωματίδια αποκάλυψαν μια επιπλέον λεπτομέρεια

Η εξήγηση, ωστόσο, δεν ήταν τόσο απλή όσο αρχικά φαινόταν. Η ερευνητική ομάδα εντόπισε μια ασυμφωνία στην κίνηση των σωματιδίων μέσα στο switchback.

Advertisement

Εάν τα σωματίδια είχαν απλώς εκτοξευθεί από έναν μαγνητικό βρόχο που διακόπηκε, θα αναμενόταν να κινούνται σε σχετικά ευθεία τροχιά. Αντίθετα, τα δεδομένα έδειξαν ότι η κίνησή τους φαίνεται να συνδέεται με τις μαγνητικές γραμμές, δημιουργώντας ένα μοτίβο που θυμίζει κύμα Άλφβεν.

Τα κύματα Άλφβεν είναι μαγνητικά κύματα που διαδίδονται κατά μήκος των γραμμών ενός μαγνητικού πεδίου. Η συμπεριφορά τους θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο ένα μηχανικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος μιας χορδής κιθάρας.

Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι η δημιουργία του switchback δεν οφείλεται απλώς στην εκτόξευση υλικού από έναν μαγνητικό βρόχο που διαλύθηκε. Ακόμη και μετά την εκτόξευσή του στο Διάστημα, το φαινόμενο επηρεάζεται από τη δυναμική των κυμάτων που αναπτύσσονται στο ίδιο το πλάσμα.

Advertisement

Η κατανόηση αυτής της σύνθετης συμπεριφοράς αποτελεί σημαντικό βήμα για την ηλιοφυσική, καθώς βοηθά τους επιστήμονες να συνδέσουν τον μηχανισμό δημιουργίας των switchbacks με την εξέλιξή τους στον διαπλανητικό χώρο.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, πολλά ερωτήματα για το ηλιακό στέμμα παραμένουν αναπάντητα. Ωστόσο, τα δεδομένα και οι νέες ανακαλύψεις από τα σύγχρονα διαστημικά όργανα προσφέρουν πλέον στους επιστήμονες τη δυνατότητα να μελετούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις διεργασίες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του Ήλιου και επηρεάζουν ολόκληρο το Ηλιακό Σύστημα.

ESA – Solar Orbiter tracks origin of mysterious magnetic switchbacks

J. T. Coburn et al – On the coronal origin of magnetic switchbacks in the solar wind