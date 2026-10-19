Ο πύραυλος H3, που μεταφέρει το ρόβερ της αποστολής εξερεύνησης των δορυφόρων του Άρη, με προορισμό τον Φόβο, μεταφέρεται στην εξέδρα εκτόξευσης στο νησί Τανεγκασίμα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ιαπωνική διαστημική αποστολή MMX προγραμματίζεται να εκτοξευθεί τον Οκτώβριο του 2026 με στόχο τη συλλογή δειγμάτων από τον Φόβο, τον μεγαλύτερο δορυφόρο του Άρη.

Το διαστημικό σκάφος αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του το 2027, πραγματοποιώντας παράλληλα λεπτομερή χαρτογράφηση του Φόβου και παρατηρήσεις του Δείμου.

Ένα ειδικό ρόβερ θα εξερευνήσει την επιφάνεια του Φόβου, ενώ δύο διαφορετικά συστήματα δειγματοληψίας θα συλλέξουν υλικό για μεταφορά στη Γη.

Η ανάλυση των δειγμάτων το 2031 θα προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για τον σχηματισμό των δορυφόρων του Άρη και τις συνθήκες του πρώιμου Ηλιακού Συστήματος.

Τα δείγματα ενδέχεται επίσης να περιέχουν πετρώματα από τον Άρη, αποκαλύπτοντας σημαντικά στοιχεία για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη.

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Ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα του Άρη επιχειρεί να λύσει η διαστημική αποστολή MMX της Ιαπωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί στις 20 Οκτωβρίου 2026. Στόχος της, σύμφωνα με το NewScientist, είναι να συλλέξει δείγματα από τον Φόβο, τον μεγαλύτερο από τους δύο φυσικούς δορυφόρους του Κόκκινου Πλανήτη, και να τα μεταφέρει στη Γη, ώστε οι επιστήμονες να διαπιστώσουν πώς σχηματίστηκαν τόσο ο ίδιος όσο και ο μικρότερος Δείμος.

Τα ευρήματα ενδέχεται, παράλληλα, να αποκαλύψουν πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο πρώιμο Ηλιακό Σύστημα.

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Γράφημα σε στιλ κόμικ – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) – Η αποστολή Martian Moons eXploration (MMX), με επικεφαλής την Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA), θα είναι η πρώτη αποστολή που θα συλλέξει δείγμα από τον Φόβο, έναν από τους δύο δορυφόρους του Άρη, και θα το μεταφέρει πίσω στη Γη

Η αποστολή Martian Moons eXploration (MMX), υπό την ηγεσία της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA), θα εκτοξευθεί με πύραυλο H3 από το Διαστημικό Κέντρο Τανεγκασίμα στην Ιαπωνία. Εφόσον το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, το διαστημικό σκάφος αναμένεται να φτάσει στον Άρη τον Αύγουστο του 2027, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση των δύο μικρών και αινιγματικών δορυφόρων του.

🇯🇵 Japan is one of the few to successfully return samples from deep space. While Phobos is small, it is orders of magnitude larger than Ryugu & Itokawa, enough to support wheeled rover and sophisticated robotic arm coring to extract deeper, higher-volume regolith samples#JPSPACE https://t.co/OH2dwMoUAH pic.twitter.com/0zARld4ym6 October 19, 2026

Χαρτογράφηση του Φόβου και εξερεύνηση του Δείμου

Μετά την άφιξή του στον Άρη, το MMX θα τεθεί σε τροχιά που θα του επιτρέπει να παραμένει κοντά στον Φόβο, καταγράφοντας λεπτομερώς την επιφάνειά του. Η χαρτογράφηση θα βοηθήσει τους επιστήμονες να επιλέξουν το κατάλληλο σημείο για την προσεδάφιση και τη συλλογή δειγμάτων. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το σκάφος θα πραγματοποιήσει επίσης παρατηρήσεις του Δείμου, του μικρότερου δορυφόρου του πλανήτη.

Σημαντικό μέρος του εγχειρήματος αποτελεί και το μικρό ρόβερ IDEFIX, το οποίο θα μεταφερθεί στην επιφάνεια του Φόβου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνολογικό εγχείρημα, καθώς η εξαιρετικά χαμηλή βαρύτητα ενός τόσο μικρού ουράνιου σώματος δημιουργεί συνθήκες πολύ διαφορετικές από εκείνες που συναντούν τα ρόβερ στην επιφάνεια του Άρη.

Πέρα από τις επιστημονικές μετρήσεις, το ρόβερ θα συμβάλει στην αξιολόγηση της δυνατότητας κίνησης ενός τροχοφόρου οχήματος σε ένα περιβάλλον όπου η βαρύτητα είναι ελάχιστη.

Ο πύραυλος H3 που μεταφέρει το ρόβερ της αποστολής εξερεύνησης των δορυφόρων του Άρη (MMX), με προορισμό τον Φόβο, στο Διαστημικό Κέντρο Τανεγκασίμα της Ιαπωνίας – Πηγή: Reuters

Δύο διαφορετικές μέθοδοι για τη συλλογή δειγμάτων

Το σημαντικότερο σκέλος της αποστολής αφορά τη συλλογή υλικού από τον Φόβο. Για τον σκοπό αυτό, το MMX διαθέτει δύο διαφορετικά συστήματα δειγματοληψίας.

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Το πρώτο χρησιμοποιεί μια σύντομη εκτόξευση αερίου προς την επιφάνεια, ώστε να ανασηκώσει σκόνη και μικρά πετρώματα και να τα συγκεντρώσει σε ειδικό δοχείο. Το δεύτερο βασίζεται σε έναν κοίλο κυλινδρικό μηχανισμό, ο οποίος εισχωρεί στο έδαφος για να συλλέξει υλικό από βάθος αρκετών εκατοστών.

Η συλλογή των δειγμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μίας ή δύο σύντομων προσεγγίσεων στην επιφάνεια. Στη συνέχεια, το υλικό θα αποθηκευτεί στο διαστημικό σκάφος, το οποίο θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής στη Γη. Η άφιξή του αναμένεται το 2031, όταν τα δείγματα θα μπορούν να αναλυθούν με πολύ πιο προηγμένα εργαστηριακά όργανα από εκείνα που είναι δυνατό να μεταφερθούν σε μια διαστημική αποστολή.

🚀LAUNCH ALERT 🚀 JAPAN -Martian Moons eXploration (MMX)

3:41 PM ET October 19, 2026

LIVE: https://t.co/XkoRcOxtWS

H3-24L | Japan Aerospace Exploration Agency

Tanegashima Space Center, Japan



MMX is a Japanese scientific mission to land on Phobos, one of the two moons of Mars,… pic.twitter.com/YJyqhbh4Aa Advertisement October 18, 2026

Το μεγάλο ερώτημα: Πώς σχηματίστηκαν τα δύο φεγγάρια;

Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν την προέλευση του Φόβου και του Δείμου. Δύο βασικές θεωρίες βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης.

Η πρώτη υποστηρίζει ότι οι δύο δορυφόροι είναι αστεροειδείς που παγιδεύτηκαν από τη βαρυτική έλξη του Άρη. Η δεύτερη θέλει να σχηματίστηκαν από υλικό που εκτοξεύθηκε στο Διάστημα έπειτα από μια μεγάλη πρόσκρουση στον πλανήτη, κατά τρόπο ανάλογο με την επικρατούσα θεωρία για τον σχηματισμό της Σελήνης της Γης.

Η εμφάνιση και η σύσταση των δύο σωμάτων προσφέρουν ενδείξεις, αλλά δεν αρκούν για να δώσουν οριστική απάντηση. Τα σχήματα και οι επιφάνειές τους παρουσιάζουν ομοιότητες με αστεροειδείς, ενώ οι σχεδόν κυκλικές τροχιές τους γύρω από τον Άρη, κοντά στο ισημερινό επίπεδο του πλανήτη, θεωρούνται πιο συμβατές με το σενάριο της πρόσκρουσης.

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Η ανάλυση των δειγμάτων από τον Φόβο αναμένεται να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για τη χημική και ορυκτολογική σύστασή του, βοηθώντας τους επιστήμονες να αξιολογήσουν ποιο από τα δύο σενάρια εξηγεί καλύτερα την προέλευση των δορυφόρων. Ωστόσο, το κατά πόσο τα ευρήματα θα επιτρέψουν μια οριστική απάντηση θα εξαρτηθεί από τα ίδια τα δείγματα και από το τι θα αποκαλύψουν οι αναλύσεις.

Πιθανά ίχνη από τον ίδιο τον Άρη

Η αποστολή ενδέχεται να προσφέρει ακόμη ένα σημαντικό επιστημονικό όφελος. Οι ισχυρές προσκρούσεις στην επιφάνεια του Άρη μπορούν να εκτοξεύσουν πετρώματα και σκόνη στο Διάστημα. Ένα μέρος αυτού του υλικού ενδέχεται να έχει καταλήξει στην επιφάνεια του Φόβου, όπου μπορεί να διατηρήθηκε για δισεκατομμύρια χρόνια.

Εάν τα δείγματα περιέχουν τέτοιο υλικό, οι επιστήμονες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν όχι μόνο την ιστορία των δύο δορυφόρων, αλλά και στοιχεία από το γεωλογικό παρελθόν του ίδιου του Άρη.

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Ο Τομ Στάτλερ, μέλος της ομάδας της NASA που συνεργάζεται στην αποστολή MMX, έχει επισημάνει ότι η επίλυση του μυστηρίου θα μπορούσε να φωτίσει μια κρίσιμη περίοδο στην ιστορία του Ηλιακού Συστήματος, όταν η Γη και οι άλλοι εσωτερικοί πλανήτες ενδέχεται να αποκτούσαν μεγάλο μέρος του νερού και των οργανικών ενώσεων που διαθέτουν σήμερα.

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Η επιστροφή των δειγμάτων το 2031 θα μπορούσε, επομένως, να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχηματίστηκαν οι πλανήτες και οι δορυφόροι τους, αλλά και των συνθηκών που επικρατούσαν στο πρώιμο Ηλιακό Σύστημα.

(Με πληροφορίες από NewScientist)

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