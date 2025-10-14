Σε ένα ματς που θύμιζε περισσότερο βραδιά playoffs παρά τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι τέλους αλλά γνώρισε την ήττα με 78-82 από την Εφές στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ιδανικό ξεκίνημα, όμως η τουρκική ομάδα εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία και το βάθος της, παίρνοντας μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Εκρηκτικό ξεκίνημα και… καταιγίδα από τρίποντα

Ο Ολυμπιακός μπήκε φουριόζος στο παρκέ, με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ να βάζουν φωτιά στο σκορ. Τρία εύστοχα τρίποντα του Ντόρσεϊ και ένα γκολ-φάουλ του Βεζένκοβ έστειλαν το σκορ στο 12-2 μόλις στο τρίτο λεπτό.

Η Εφές, όμως, δεν άργησε να απαντήσει. Ο Λάρκιν ανέβασε στροφές, το ρυθμό και το σκορ, οδηγώντας τους Τούρκους στο +5 (16-21), πριν ο Ολυμπιακός κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με 6/8 τρίποντα και μόλις -3 (25-28).

Ανατροπές και ρυθμός… NBA στο πρώτο μέρος

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τους Πειραιώτες να ψάχνουν λύσεις χωρίς τον Ντόρσεϊ, αλλά ο Σουάιντερ έκανε «πάρτι» και η Εφές ανέβηκε στο +10 (31-41). Η απάντηση του Μπαρτζώκα ήρθε άμεσα: timeout, καλύτερη κυκλοφορία και ένα επιμέρους 11-0 που έφερε το 42-41. Το ΣΕΦ πήρε φωτιά, με το ημίχρονο να βρίσκει τον Ολυμπιακό μπροστά 51-48 μετά από 20 λεπτά θεαματικού μπάσκετ.

Μάχη σώμα με σώμα στη συνέχεια

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο (55-48), όμως τα γρήγορα φάουλ του Γουόρντ αποσυντόνισαν την ομάδα. Ο Πίτερς σκόραρε τέσσερα τρίποντα, αλλά ο ασταμάτητος Σουάιντερ ισοφάρισε σε 67-67 στο φινάλε της περιόδου, φτάνοντας τους 20 πόντους προσωπικά.

Τελικό φινάλε με αγωνία

Οι άμυνες κυριάρχησαν στην τέταρτη περίοδο, με το σκορ να «κολλάει» για σχεδόν τρία λεπτά. Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τον Γουόρντ, που οργάνωσε και δημιούργησε (ασίστ στον Χολ για το 76-74 στο 38′), ενώ ο Νιλικίνα έκανε το 78-77 στο 39′.

Η Εφές, όμως, είχε την απάντηση: ο Κορντινιέ σκόραρε, ο Λάρκιν ευστόχησε σε δύο κρίσιμες βολές και το τρίποντο του Βεζένκοβ στην τελευταία φάση δεν βρήκε στόχο.

Τα δεκάλεπτα

25-28, 51-48, 67-67, 78-82

Διαιτητές: Λάτισεβς, Ζαμόισκι, Μπουμπέρ

Η ήττα αφήνει τον Ολυμπιακό στο 2-2, αλλά η εμφάνιση απέναντι σε μια Εφές γεμάτη ποιότητα δείχνει ότι η ομάδα του Μπαρτζώκα βρίσκεται σε καλό δρόμο. Επόμενος σταθμός, άλλη μια «μάχη» ευρωπαϊκού επιπέδου, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.