Ο Παναθηναϊκός γυρίζει σελίδα και μπαίνει σε μια νέα, ιστορική εποχή με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του. Ο Ισπανός προπονητής, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τεχνικούς της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής σκηνής, υπέγραψε το ηγεμονικό του συμβόλαιο με το «Τριφύλλι», σηματοδοτώντας μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις των τελευταίων ετών στο εληνικό ποδόσφαιρο.

Η πρόταση που αποδέχτηκε ο 65χρονος τεχνικός φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον ίδιο και το προπονητικό του τιμ, το οποίο θα αποτελείται από τέσσερις συνεργάτες: τον Πάκο, τον Χοακίν Βαλέριο, τον Αντόνιο Γκόμες και τον Ζεσούς Γκαρσία Βαγιέχο.

Το συμβόλαιο έχει διάρκεια 2,5 ετών, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν επέκτασης για έναν επιπλέον χρόνο, την οποία διατηρεί ο Παναθηναϊκός.

Ο πολυνίκης τεχνικός αναμένεται στην Αθήνα εντός της εβδομάδας για να παρουσιαστεί επίσημα και να πιάσει άμεσα δουλειά. Αυτό είτε θα συμβεί την Παρασκευή, μετά τον αγώνα με τη Φέγενορντ, είτε τη Δευτέρα, μετά την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.



Ποιος είναι ο Ράφα Μπενίτεθ



Ο Ράφα Μπενίτεθ, γεννημένος στη Μαδρίτη στις 14 Απριλίου 1960, είναι ένας από τους πλέον καταξιωμένους προπονητές της Ευρώπης, με πλούσιο βιογραφικό και επιτυχίες σε κορυφαία πρωταθλήματα. Αν και η καριέρα του ως ποδοσφαιριστής δεν υπήρξε μακρά, σταμάτησε στα 26 του για να αφοσιωθεί στην προπονητική, ξεκινώντας από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ακολούθησαν οι Βαγιαδολίδ, Οσασούνα, Εξτρεμαδούρα και Τενερίφη, μέχρι που το 2001 ανέλαβε τη Βαλένθια, όπου γνώρισε τις πρώτες μεγάλες του επιτυχίες: δύο πρωταθλήματα (2002, 2004) και ένα Κύπελλο UEFA (2004).

Η πορεία του τον οδήγησε στην Λίβερπουλ, με την οποία έγραψε ιστορία κατακτώντας το Champions League του 2005 στον επικό τελικό της Κωνσταντινούπολης κόντρα στη Μίλαν. Με τους «Ρεντς» κατέκτησε επίσης Κύπελλο Αγγλίας (2006), Κομιούνιτι Σιλντ (2007) και Σούπερ Καπ Ευρώπης (2006).

Ακολούθησαν σύντομες θητείες σε Ίντερ (Σούπερ Καπ Ιταλίας), Τσέλσι (νικητής Europa League 2013), Νάπολι (Κύπελλο & Σούπερ Καπ Ιταλίας), καθώς και στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου όμως έμεινε μόλις έξι μήνες.

Στη συνέχεια ανέλαβε τη Νιουκάστλ, την οποία επανέφερε στην Premier League, προτού συνεχίσει στην Κίνα με την Νταλιάν Προ και επιστρέψει στην Αγγλία για την Έβερτον. Το καλοκαίρι του 2023 βρέθηκε στη Θέλτα, χωρίς όμως να ολοκληρώσει τη σεζόν.

Μετά την αποχώρησή του τον Μάρτιο του 2024, ο Μπενίτεθ αναζητούσε την επόμενη μεγάλη πρόκληση της καριέρας του — και αυτή βρέθηκε στην Ελλάδα, με τον Παναθηναϊκό να του προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον για ένα νέο ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή του διαδρομή.