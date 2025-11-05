Με τη θέση «5» να… νοσεί, ο Παναθηναϊκός είχε την… ατυχία να αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague παρουσιάζοντας κακή εικόνα.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια (86-68) από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 9η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς να πανηγυρίσει την έβδομη εφετινή ήττα του και μάλιστα διαδοχική.

Στον αντίποδα, το «τριφύλλι», το οποίο φλέρταρε με την πιο βαριά ήττα της ευρωπαϊκής Ιστορίας του όταν βρέθηκε στο 29΄ στο -28 (65-37), αλλά το… μάζεψε στο φινάλε, υπέστη το δεύτερο διαδοχικό αρνητικό αποτέλεσμα και τέταρτο στο σύνολο.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ, που αποτέλεσε τον απόλυτο μαέστρο της ομάδας, με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Σημαντική συμβολή είχαν και οι Τσίμα Μονέκε (14 π.) και Όγκνιεν Ντόμπριτς (10 π.), σε έναν Ερυθρό Αστέρα που παρουσίασε ομοιογένεια και δεν είχε παίκτη να υστερεί ουσιαστικά.

Από πλευράς Παναθηναϊκού, ξεχώρισε ο Κώστας Σλούκας με 16 πόντους, ενώ ο Τζέντι Όσμαν πρόσθεσε 14 και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος 12. Οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε ρηχά νερά, με τον Κέντρικ Ναν να ολοκληρώνει το ματς έχοντας 7 λάθη και 5 φάουλ.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68

Πηγή φωτογραφιών: ΕUROKINISSI