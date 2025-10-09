Με νίκη φεύγει ο Παναθηναϊκός από τη Βιτόρια για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague με τον Κέντρικ Ναν να… νανουρίζει στα τελευταία δευτερόλεπτα την άμυνα της Μπασκόνια.

To τριφύλλι έφτασε να προηγείται έως και 15 πόντους αλλά τα λάθη στην άμυνα και η πίεση της ισπανικής ομάδας έφερε το ματς στα ίσα στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε από την αρχή δυνατά στο ματς και με άμυνα που… δάγκωνε, κράτησε χαμηλά στο σκορ την Μπασκόνια και πήρε από το ξεκίνημα το προβάδισμα στον αγώνα. Ναν και Οσμάν οδηγούσαν την ίδια ώρα την επίθεσή του με 7 πόντους, ενώ και ο Σορτς ήρθε από τον πάγκο για να δώσει ώθηση στην ομάδα του για το 20-14 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και κατάφερε εύκολα να φθάσει στο +10 επί της Μπασκόνια, βρίσκοντας καλάθια από όλους τους παίκτες του, με Σλούκα, Χολμς και Ρογκαβόπουλο να έρχονται “ζεστοί” από τον πάγκο. Στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα όμως, είχε πολλές κακές επιλογές στην επίθεση, με τον Οσμάν να έχει 4 λάθη και την ομάδα 8 συνολικά, επιτρέποντας στους Βάσκους να “μαζέψουν” τη διαφορά. Ο Φόρεστ ήταν ο πρωταγωνιστής στην αντεπίθεση των γηπεδούχων, που διαμόρφωσε το 42-36 υπέρ των “πρασίνων” στο 20′.

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στην Μπασκόνια να “τρέξει” ένα 7-0 σερί και να τον προσπεράσει στο σκορ για πρώτη φορά μετά τα πρώτα δευτερόλεπτα, αλλά μετά από ένα τάιμ άουτ του Αταμάν, έβγαλε αμέσως αντίδραση. Οι “πράσινοι” έκαναν δικό τους 13-2 σερί και ξέφυγαν ξανά στο σκορ, παίρνοντας προβάδισμα νίκης στη Βιτόρια. Ναν και Οσμάν ήταν ασταμάτητοι για τους φιλοξενούμενους και “εκτόξευσαν” το προβάδισμα στο +15 (71-56) για τον Παναθηναϊκό στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.