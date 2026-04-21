Ο Παναθηναϊκός ήταν συγκεντρωμένος, έτοιμος και αφοσιωμένος στον στόχο της πρόκρισης στα playoffs της Euroleague και τα κατάφερε περίφημα, με τον Σορτς να μπαίνει στα «παπούτσια» του Κέντρικ Ναν και να οδηγεί την ομάδα του στις «8» καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας την Βαλένθια.

Ο point guard του Παναθηναϊκού έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με την φανέλα του «τριφυλλιού», πέτυχε 21 πόντους και γνώρισε την αποθέωση στην Telekom Center. Από την άλλη μεριά, ο εξωπραγματικός Μάικ Τζέιμς (25 πόντοι σε 38 λεπτά) ήταν απελπιστικά μόνος και η Μονακό δεν γινόταν να αποφύγει την ήττα.

Το παιχνίδι:

Ο Παναθηναϊκός άρχισε το παιχνίδι με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ, ωστόσο δεν έκανε το ιδανικό ξεκίνημα και βρέθηκε πίσω από νωρίς (0-6). Ο Εργκίν Αταμάν κάλεσε αμέσως τάιμ άουτ και πέρασε στο παρκέ τον Φαρίντ και τον Σορτς. Ο point guard του Παναθηναϊκού βρήκε κατευθείαν ρυθμό και έκλεισε το δεκάλεπτο με 11 πόντους και 3 ριμπάουντ, βάζοντας το «τριφύλλι» μπροστά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (23-14).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο «καυτός» Τζέιμς ευστόχησε σε δύο δύσκολα τρίποντα και έφτασε στους 12 πόντους, με την Μονακό να ρίχνει την διαφορά (25-22). Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός πάτησε το «γκάζι» και ανέβασε την διαφορά σε διψήφια νούμερα, χάρη στον Λεσόρ, τον Γκραντ και τον Ρογκαβόπουλο (35-24). Το «τριφύλλι» πήγε στα αποδυτήρια στο +15 (49-34) και η μόνη απειλή για την άμυνά του ήταν ο Τζέιμς (15π.).

Στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έφτασε την διαφορά στην μέγιστη τιμή της (60-43), όμως οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στους οκτώ (62-54, 28′), με τον Λεσόρ να κάνει δύο μαζεμένα φάουλ, να φτάνει στα τέσσερα και να κάθεται στον πάγκο. Ο Τζέιμς συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και μείωσε ακόμα περισσότερο μετά από ωραίο τρίποντο (64-57), αλλά ο Σλούκας με ωραίο λέι απ έκανε το 66-57 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ρογκαβόπουλος πέτυχε δύο σερί καλάθια (70-57, 31′). Παρά τις προσπάθεις του Τζέιμς, ο οποίος έφτασε στους 23 πόντους, ο Παναθηναϊκός διατήρησε την διαφορά μέχρι το φινάλε και εξασφάλισε την σπουδαία νίκη-πρόκριση, που θα τον φέρει αντιμέτωπο στα playoffs της διοργάνωσης με την εξαιρετική Βαλένθια, που τερμάτισε δεύτερη στην regular season της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79

