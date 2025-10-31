Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί την αθλητικότητα της Μονακό και ηττήθηκε δίκαια με 92-84 από τη φιναλίστ της περσινής Euroleague.

Για τους Μονεγάσκους, ο Έλι Οκόμπο ξεχώρισε με 15 πόντους, ενώ ο Μάικ Τζέιμς πρόσθεσε 13 πόντους και μοίρασε οκτώ ασίστ. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Μάθιου Στράζελ με 12 πόντους, που βοήθησε στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Advertisement

Advertisement

Από πλευράς Παναθηναϊκού, ο Κέντρικ Ναν ήταν ο κορυφαίος με 26 πόντους, ο αρχηγός Κώστας Σλούκας πρόσθεσε 14 πόντους, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πέτυχε 13 πόντους, προσπαθώντας να κρατήσει το “τριφύλλι” στο παιχνίδι.

Η Μονακό επέβαλε από την αρχή γρήγορο ρυθμό, δυσκολεύοντας την ελληνική ομάδα, που εμφάνισε προβλήματα στην άμυνα και στις επιστροφές. Ο Στράζελ οργάνωνε σωστά το παιχνίδι και ο Τάις κέρδιζε τις μονομαχίες με τον Γιούρτσεβεν, αλλά το 27-20 στο πρώτο δεκάλεπτο έδειχνε ξεκάθαρα τη διαφορά δυναμικότητας.

Στη δεύτερη περίοδο, οι Γάλλοι συνέχισαν να εκμεταλλεύονται την αθλητικότητά τους, με τον Οκόμπο και τον Νέντοβιτς να σκοράρουν, ενώ ο Τζέιμς ήταν ασταμάτητος. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε με προσωπικές ενέργειες του Σλούκα και του Ναν να μειώσει τη διαφορά, αλλά το 50-41 στο ημίχρονο αποτύπωνε τις δυσκολίες της ελληνικής ομάδας.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να μειώνει σε 50-47, ωστόσο η αδυναμία στην άμυνα και η υπεροχή των Μονεγάσκων στους ψηλούς επέτρεψαν στη Μονακό να αυξήσει και πάλι τη διαφορά. Η υπεροχή στα ριμπάουντ (30-20) και οι 22 τελικές των γηπεδούχων έδειχναν την ανωτερότητά τους, ενώ το 68-58 ήταν μάλλον κολακευτικό για το “τριφύλλι”.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Μονακό κυριάρχησε πλήρως, κρατώντας τον Παναθηναϊκό μακριά από το καλάθι και επιβάλλοντας φρενήρη ρυθμό. Η ελληνική ομάδα αδυνατούσε να απειλήσει, με αποτέλεσμα το τελικό 92-84 να αντικατοπτρίζει δίκαια τη διαφορά δυναμικότητας.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84.