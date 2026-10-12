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Η ομάδα επιδιώκει να διατηρήσει το αήττητο σερί της στην πρώτη της εκτός έδρας δοκιμασία για τη φετινή διοργάνωση.

Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς επισήμανε την αγωνιστική ποιότητα της Παρτιζάν και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι στο γήπεδο.

Ο παίκτης Μπράνκου Μπάντιο τόνισε πως η καλή άμυνα και η συγκέντρωση αποτελούν τα κλειδιά για τη νίκη σε μια δύσκολη έδρα.

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Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για το Βελιγράδι, όπου το βράδυ της Τρίτης (13/10/2026, 21:30) θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός βγαίνει για πρώτη φορά εκτός Telekom Center στη φετινή Euroleague και θα προσπαθήσει να κάνει το 5/5 στη διοργάνωση, αλώνοντας την έδρα της πρώην ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Παρτιζάν.

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Πριν την αναχώρηση της πράσινης αποστολής, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τη δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις του «Ζοτς»

Για την ιδιαιτερότητα του ματς για τον ίδιο: «Αυτό που περιμένω, πάνω απ’ όλα, είναι να γίνει ένας ωραίος αγώνας μπάσκετ. Οι φίλαθλοι της Παρτιζάν θα αντιδράσουν ακριβώς όπως αισθάνονται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό. Παίζουμε έναν αγώνα της Euroleague απέναντι σε μια ομάδα που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν. Διαθέτει πολλή ποιότητα και παίζει πολύ επιθετική άμυνα. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα».

Για τις συνεχόμενες νίκες της Παρτιζάν και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο: «Προσωπικά, γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση, και πιστεύω ότι το γνωρίζουν και οι παίκτες. Οι φίλαθλοι της Παρτιζάν προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη στην ομάδα τους. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που αγωνιζόμαστε εκτός έδρας στη φετινή Euroleague».

Για τα κλειδιά του ματς: «Είναι μια ομάδα που έχει περισσότερα κλεψίματα από κάθε άλλη στη Euroleague. Επομένως, όλα ξεκινούν από την άμυνά της. Όπως είπα, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διαφορετικά σχήματα και διαθέτει πολλούς πολύ καλούς παίκτες. Μέχρι στιγμής, η ομάδα παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα».

Από πλευράς παικτών, ο Μπράνκου Μπάντιο δήλωσε:

Για το παιχνίδι: «Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά, κάτι που έχουμε ήδη κάνει, και να βγούμε στο γήπεδο για να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι»

Για τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στη νίκη απέναντι στην Παρτίζαν: «Όπως κάναμε και στο τελευταίο μας παιχνίδι, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Θεωρώ ότι η συγκέντρωση θα παίξει καθοριστικό ρόλο, καθώς θα αγωνιστούμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα»

Για την ατμόσφαιρα που περιμένει την ομάδα και αν ο Ομπράντοβιτς τους έχει μιλήσει για αυτό: «Οι παίκτες που έχουν εμπειρία έχουν ήδη παίξει εκεί και όλοι γνωρίζουν τι να περιμένουν. Επομένως, ακόμη κι αν ο Ομπράντοβιτς δεν μας έλεγε τίποτα για την ατμόσφαιρα, γνωρίζουμε ήδη τι θα συναντήσουμε»