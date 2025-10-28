Σε ένα ματς θρίλερ, ο Παναθηναϊκός AKTOR ξέσπασε στο τελευταίο δεκάλεπτο και νίκησε με 99-85 την Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

O Παναθηναϊκός υποδέχτηκε στο κατάμεστο «Telekom Center Athens» την Μακάμπι Τελ Αβίβ και οι κορυφαίοι Σορτς, Γιούρτσεβεν, Όσμαν και Ναν, οδήγησαν την ομάδα του Εργκίν Αταμάν σε ένα επιβλητικό φινάλε.

Στο πρώτο μισό ο Παναθηναϊκός είχε 13/27 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 6/8 βολές, 8-9 ριμπάουντ και 11 ασίστ για μόλις 3 λάθη χωρίς ωστόσο να εκμεταλλευτεί αυτήν την αναλογία. Στον αντίποδα η Μακάμπι (Κλαρκ 12π., Σόρκιν 10π., Χόαρντ 9π.) είχε πολύ υψηλό ποσοστό στα δίποντα με 79% (15/19) όπως επίσης 4/13 τρίποντα, 5/6 βολές, 15-5 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 8 λάθη.

Ο Κέντρικ Ναν έδειξε να ζεσταίνεται στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και μετά το +6 της Μακάμπι (47-53 στο 21’) ευστόχησε σε σερί τρίποντα φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια στους 55 πόντους αλλά τα αμυντικά προβλήματα έβαζαν απαγορευτικό στον Παναθηναϊκό για το… κάτι παραπάνω. Η Μακάμπι βρέθηκε και στο +5 ξανά (55-60) αλλά ο Αμερικανός γκαρντ είχε… πάρει φωτιά και ηγήθηκε ώστε να προηγηθεί η ομάδα του με 64-60 στα μέσα της 3ης περιόδου. Η διαφορά έφτασε και στο +6 (68-62 στο 28’) και αυτό λόγω της ενέργειας που έβγαλαν οι «πράσινοι» στην άμυνα, κυρίως λόγω του Χουάντσο.

Η 3η περίοδος έκλεισε απόσταση μίας κατοχής υπέρ του Παναθηναϊκού (68-66) με τον Ναν να είχε φτάσει στους 19 πόντους και τον Όσμαν στους 16 πόντους. Έως εκείνο το σημείο είχε συνολικά 17/37 δίποντα, 8/22 τρίποντα, 10/13 βολές, 15-14 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 5 λάθη ενώ η Μακάμπι είχε διατηρήσει το υψηλό ποσοστό στα δίποντα με 22/29 έχοντας επίσης 4/21 δίποντα, 10/11 βολές, 22-9 ριμπάουντ και 16 ασίστ για 10 λάθη.

Στο 35′ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με +12 (83-71) και έδειχνε να ξεκινάει και πάλι από την άμυνά του. Η επιστροφή του Σορτς έδωσε άλλην πνοή στην ομάδα του, οι Ναν και Σλούκας βγήκαν μπροστά με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να ελέγξει το παιχνίδι έως και το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 47-49, 68-66, 99-85