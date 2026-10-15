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Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τέθηκε «νοκ-άουτ» από την εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16.10.2026), για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην έδρα της Παρτίζαν. Ο παίκτης των «πρασίνων» έκανε σήμερα (15.10.2026) εξετάσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί διάταση.

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Ο Ρογκαβόπουλος έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία και καθημερινά θα εκτιμάται η κατάστασή του. Φυσικά, χάνει το αυριανό ματς στη Euroleague. Πρόκειται για το ίδιο σημείο στο οποίο είχε πάθει θλάση στο φιλικό με το Μαρούσι πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας.

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