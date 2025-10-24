Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη και πειστική εμφάνιση και πέρασε άνετα από την έδρα της Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας με 96-71 στο “SAP Garden”. Η ελληνική ομάδα πήρε προβάδισμα από νωρίς και δεν άφησε ποτέ το παιχνίδι να ξεφύγει από τον έλεγχό της, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στη Euroleague στο 4-2 μετά τις έξι πρώτες αγωνιστικές.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 18 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεχώρισε με 19 πόντους, δίνοντας ώθηση στον Ολυμπιακό από το ξεκίνημα. Ιδιαίτερα αποδοτικός ήταν και ο Ντόντα Χολ με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από την πλευρά της Μπάγερν, διασώθηκαν οι Αντρέας Όμπστ με 15 πόντους και ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ο Όμπστ άνοιξε το σκορ για την Μπάγερν, πετυχαίνοντας τους πρώτους επτά πόντους της ομάδας του, αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα. Ο Ντόρσεϊ σημείωσε εννιά από τους πρώτους 15 πόντους της ομάδας του, με τον Γουόρντ, τον Μιλουτίνοφ και τον Βεζένκοφ να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (15-23).

Στη δεύτερη περίοδο, οι Πειραιώτες ανέβασαν τη διαφορά στους 19 πόντους, με τρίποντα των ΜακΚίσικ και Φουρνιέ, και έκλεισαν το ημίχρονο με 29-47, δείχνοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Γουόρντ και ο Βεζένκοφ κράτησαν το προβάδισμα, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 52-69, παρά τις προσπάθειες της Μπάγερν να μειώσει.

Στην τελευταία περίοδο, οι Πειραιώτες δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης, διατηρώντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή νίκη με 96-71. Η εμφάνιση αυτή επιβεβαίωσε τον Ολυμπιακό ως μια από τις πιο σταθερές ομάδες της Euroleague φέτος.

Δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96