Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διανύει μια χαλαρή off-season, από την οποία μοιράστηκε στιγμές με τη σύζυγό του, Μαράια, και τα 4 παιδιά τους. Σε μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram τούς βλέπουμε να κάνουν κηπουρική, να προπονούνται μικροί-μεγάλοι στο μπάσκετ, αλλά και τον Αντετοκούνμπο μαζί με τον ηθοποιό, παραγωγό και παλαιστή Dwayne Johnson («The Rock»).

Πρόσφατα είχε ανεβάσει ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την προπόνησή του με τη Μαράια στο μποξ. Αστειευόταν, μάλιστα, στέλνοντας ένα μήνυμα στους μελλοντικούς συντρόφους των παιδιών τους:

Advertisement

Advertisement

«Προς κάθε μελλοντικό αγόρι ή φιλενάδα: ερχόμαστε για σένα. Βλέπετε, κάνουμε προπόνηση. Θα μας πάρει, πόσο, 12, 14 χρόνια; Αλλά τώρα το δουλεύουμε. Έλα να δοκιμάσεις αυτά τα χέρια. Ούτε καν τα δικά μου: της γυναίκας μου.

»Όποιο κορίτσι έρθει για τον Maverick ή τον Liam [τους γιους τους], να τι θα πάρετε. Μέλλουσα νύφη, να τι σε περιμένει. Έχεις τρία λεπτά στη διάθεσή σου», πρόσθεσε. Στη λεζάντα, ξεκαθάρισε τα πράγματα, για να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις: «Να μη γίνεις αυτός ο τύπος».