Μετά από 10 χρόνια και πάρα πολλούς τίτλους, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποχωρεί και επίσημα από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ήταν 10 χρόνια που άλλαξαν το ποδόσφαιρο. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έγραψε χρυσή ιστορία με τη Μάντσεστερ Σίτι και πια αποχωρεί. Ο Καταλανός τεχνικός θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο του «Έτιχαντ» την Κυριακή, 24 Μαΐου, κόντρα στην Άστον Βίλα και θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όταν φυσικά το αποφασίσει.

O 55χρονος έφερε στους «Πολίτες» το πρώτο τους Τσάμπιονς Λιγκ το 2023, ενώ κυριάρχησε στο αγγλικό ποδόσφαιρο με έξι κατακτήσεις Πρέμιερ Λιγκ, τρία κύπελλα και πέντε Λιγκ Καπ.

Η ανακοίνωση της Σίτι

«Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι αυτό το καλοκαίρι.

Ο Καταλανός, ο οποίος εντάχθηκε στη Σίτι τον Ιούλιο του 2016, είχε μια μεταμορφωτική επίδραση κατά τη διάρκεια των δέκα χρόνων που είναι προπονητής και θα φύγει έχοντας κατακτήσει 20 μεγάλα τρόπαια – καθιστώντας τον τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία μας.

Παρά την αποχώρησή του από τη θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ θα συνεχίσει τη σχέση του με το City Football Group, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Παγκόσμιου Πρεσβευτή. Ο ρόλος αυτός θα τον οδηγεί στην παροχή τεχνικών συμβουλών στους συλλόγους του ομίλου, εργαζόμενος σε συγκεκριμένα έργα και συνεργασίες».

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Η συκγινητική δήλωση του Γκουαρντιόλα

«Όταν ήρθα, η πρώτη μου συνέντευξη ήταν με τον Νόελ Γκάλαχερ. Βγήκα από εκεί σκεπτόμενος: “Οκ… είναι εδώ ο Νόελ; Αυτό θα έχει πλάκα”. Και τι στιγμές ζήσαμε μαζί. Μη με ρωτάτε τους λόγους που φεύγω. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, αλλά μέσα μου ξέρω ότι είναι η στιγμή μου. Τίποτα δεν είναι αιώνιο· αν ήταν, θα ήμουν εδώ για πάντα. Αιώνια θα είναι τα συναισθήματα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις, η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτή είναι μια πόλη χτισμένη πάνω στη δουλειά. Στον μόχθο. Το βλέπεις στο χρώμα των τούβλων. Από ανθρώπους που ξεκινούσαν νωρίς και τελείωναν αργά. Τα εργοστάσια. Οι Pankhurst. Τα συνδικάτα. Η μουσική. Η ίδια η Βιομηχανική Επανάσταση και το πώς άλλαξε τον κόσμο. Και νομίζω ότι το κατάλαβα αυτό, όπως και οι ομάδες μου. Δουλέψαμε. Υποφέραμε. Παλέψαμε. Και κάναμε τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο», ανέφερε αρχικά ο Γκουαρδιόλα και συνέχισε λέγοντας:

«Η σκληρή δουλειά έχει πολλές μορφές. Τα ταξίδια στο Μπόρνμουθ, όταν χάσαμε την Premier League και ήσασταν εκεί. Τα ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, όταν επίσης ήσασταν εκεί. Θυμάστε την επίθεση στο Manchester Arena, όταν αυτή η πόλη έδειξε στον κόσμο τι σημαίνει πραγματική δύναμη; Όχι θυμός. Όχι φόβος. Μόνο αγάπη. Κοινότητα. Ενότητα. Μια πόλη ενωμένη. Θυμάμαι όταν έχασα τη μητέρα μου κατά τη διάρκεια του COVID και ένιωσα αυτόν τον σύλλογο να με στηρίζει. Οι οπαδοί, το προσωπικό, οι άνθρωποι του Μάντσεστερ, μου δώσατε δύναμη όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο. Η Κρις, τα παιδιά μου, όλη μου η οικογένεια, ήσασταν εκεί όπως πάντα. Και εσύ, Khaldoon, επίσης. Οι παίκτες δεν ξεχνούν – κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, εγώ, το επιτελείο μου, αυτός ο σύλλογος, τα πάντα. Ό,τι κάναμε, το κάναμε για εσάς. Και ήσασταν απλά εξαιρετικοί. Μπορεί να μην το ξέρετε ακόμα, αλλά αφήνετε μια κληρονομιά. Και τώρα που το ταξίδι μου φτάνει στο τέλος, να είστε χαρούμενοι. Οι Oasis επέστρεψαν.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε. Σας ευχαριστώ που με πιέσατε. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε. Ο Τόνι Γουόλς είπε στο αξέχαστο ποίημά του “this is the place”. Συγγνώμη, Τόνι: αυτό είναι το δικό μου μέρος. Νόελ… είχα δίκιο. Ήταν τόσο γ διασκεδαστικό. Σας αγαπώ όλους».

🚨 OFFICIAL: Manchester City will build a STATUE of Pep Guardiola. 🔵✨



It will feature on the approach to "The Pep Guardiola Stand" at the Etihad Stadium. 🏟️

Άγαλμα έξω από το «Έτιχαντ» – Και όχι μόνο

Η Μάντσεστερ Σίτι σχεδιάζει να αποδώσει ξεχωριστές τιμές στον Πεπ Γκουαρδιόλα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία προσφορά του στον σύλλογο την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, οι «Πολίτες» σκοπεύουν να τοποθετήσουν άγαλμα του Καταλανού τεχνικού έξω από το «Έτιχαντ», τιμώντας τη χρυσή εποχή που δημιούργησε στον πάγκο της ομάδας.

Παράλληλα, η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να δοθεί το όνομα του Γκουαρδιόλα σε τμήμα της κερκίδας του γηπέδου, σε μια ακόμη συμβολική κίνηση αναγνώρισης της τεράστιας επιρροής του στον σύλλογο.

