Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μία από τις νίκες της χρονιάς, με το επικό 4-3 στην έδρα της Λιλ και το Europa League έκανε μία νέα ανάρτηση για να αποθεώσει τους Θεσσαλονικείς, με ατάκα και από την ταινία “Μονομάχος”.

Ο επίσημος λογαριασμός του Europa League στα social media, ανέβασε ένα video με τα τέσσερα γκολ του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λιλ και έγραψε το διάσημο “Αre you not entertained?” (σ.σ. Δεν διασκεδάζεται;) από την πρώτη ταινία “Μονομάχος” του 2000.

Advertisement

Advertisement

“Απολαύστε όλα τα γκολ του ΠΑΟΚ στο θρίλερ 4-3” πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής του το Europa League, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά, το σπουδαίο διπλό της ομάδας του Λουτσέσκου στη Γαλλία.