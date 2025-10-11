Ο Εργκίν Αταμάν, όπως και οι υπόλοιποι προπονητές της Stoiximan Basket League, θα βρίσκονται κανονικά στους πάγκους των ομάδων τους, έπειτα από τη νέα διάταξη που φέρνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΕΣΑΚΕ και ΕΟΚ βρίσκονταν σε συζητήσεις με την Πολιτεία όλο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να βρεθεί μία λύση στο σημαντικό ζήτημα που προέκυψε με τους έξι προπονητές του ελληνικού πρωταθλήματος, που κινδύνευαν να χάσουν τους αγώνες των ομάδων τους.

Η ΕΟΚ απέστειλε νωρίτερα επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, μέσω της οποίας προειδοποιούσε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να «τιναχτεί» το πρωτάθλημα στον αέρα, καθώς οι έξι προπονητές δεν είχαν στην κατοχή τους την απαραίτητη κάρτα, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως χαρτί από ψυχίατρο, ποινικό μητρώο και άλλα έγγραφα.

Σύμφωνα όμως με τις τελευταίες εξελίξεις, έπειτα από την ενημέρωση της ΓΓΑ, δεν υπάρχει κανένα θέμα με την παρουσία του Αταμάν στον πάγκο του «τριφυλλιού» στο Κυριακάτικο (12/10) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Σύμφωνα με την ΓΓΑ, ο Τούρκος προπονητής έχει καταθέσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, οπότε θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση της ΓΓΑ για τον Αταμάν

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.



Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».

