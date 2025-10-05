Σε ένα παιχνίδι όπου η Κηφισιά προηγήθηκε με δύο τέρματα, η ΑΕΚ βρήκε ψυχικά αποθέματα και, παρότι έπαιξε σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο με δέκα παίκτες, κατάφερε να επικρατήσει με 3-2, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Στα πρώτα λεπτά, η Κηφισιά κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Στο 6′, ο Τεττέης αστόχησε σε πέναλτι απέναντι στον Στρακόσα, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να πραγματοποιεί το πρώτο του πέναλτι σε περίπου πέντε χρόνια. Το πρώτο γκολ ήρθε στο 14′, όταν ο Παντελίδης άφησε πίσω του την άμυνα της ΑΕΚ και έδωσε στον Τεττέη, ο οποίος από κενή εστία έκανε το 1-0.

Μετά το γκολ, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς ανέβασαν την πίεση, αφήνοντας όμως χώρους για αντεπιθέσεις στους νεοφώτιστους. Στο 17′, η Κηφισιά απείλησε ξανά με τον Πόμπο, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 29′, ήρθε το 2-0: και πάλι ο Παντελίδης τροφοδότησε τον Τεττέη, που απέφυγε τον Στρακόσα, το πλασέ του απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς και ο ίδιος ο Παντελίδης ολοκλήρωσε τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Η ΑΕΚ μείωσε στο 44′ με πλασέ του Καλοσκάμη, μετά από όμορφη συνεργασία του Μάνταλου, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με σκορ 2-1 υπέρ της Κηφισιάς. Στα τελευταία λεπτά, η ομάδα του Νίκολιτς είχε ακόμα μια ευκαιρία για ισοφάριση, αλλά το σουτ του Καλοσκάμη μπλοκαρίστηκε από τον Ξενόπουλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ κλήθηκε να αντιμετωπίσει και την αποβολή του Ρέλβας, που υπέπεσε σε φάουλ ως τελευταίος παίκτης. Παρά τη μειονεκτική κατάσταση, η ομάδα δεν πτοήθηκε. Στο 60′, μετά από σέντρα του Κουτέσα, ο Γιόβιτς με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2. Ακολούθησε έντονη πίεση από την Κηφισιά, με τον Τεττέη να χάνει σημαντικές ευκαιρίες, αλλά ο Στρακόσα διατήρησε το μηδέν στην εστία της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2, δείχνοντας ψυχικά αποθέματα και χαρακτήρα ακόμη και υπό πίεση.

Συνθέσεις ομάδων:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος – Σιμόν, Πόκορνι, Μποτία, Λαρουσί (45′ Χουχούμης) – Έμπο, Ρούμπεν Πέρεθ – Αντόνισε, Πόμπο, Παντελίδης – Τεττέη

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Βίντα, Μουκουντί (38′ Ρέλβας), Πένραϊς – Πινέδα (45′ Γιόβιτς), Μάνταλος (58′ Ελίασον) – Κοϊτά, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης (58′ Κουτέσα) – Πιερό