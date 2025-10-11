Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει σε καθεστώς δισεκατομμυριούχου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ο οποίος αποτιμά την καθαρή περιουσία του Πορτογάλου σταρ στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο 40χρονος επιθετικός είδε τα οικονομικά του να εκτοξεύονται μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τη σαουδαραβική ομάδα Αλ Νασρ τον Ιούνιο, αξίας άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ρονάλντο έχει κερδίσει πάνω από 550 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς από το 2002 έως το 2023, ποσό που ενισχύθηκε από δεκαετές συμβόλαιο με τη Nike αξίας σχεδόν 18 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, καθώς και από επικερδείς διαφημιστικές συνεργασίες με εταιρείες όπως η Armani και η Castrol, που του απέφεραν επιπλέον πάνω από 175 εκατομμύρια δολάρια.

Η μεταγραφή του Ρονάλντο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Αλ Νασρ το 2023 τον κατέστησε ήδη τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην ιστορία, με ετήσιο μισθό 177 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 237,5 εκατ. δολάρια), συν μπόνους και ποσοστό 15% από τα έσοδα του συλλόγου στη Σαουδική Αραβία.

Ο Λιονέλ Μέσι, επιθετικός της Αργεντινής και της Ίντερ Μαϊάμι, έχει κερδίσει περισσότερο από 600 εκατομμύρια δολάρια προ φόρων κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Η είσοδος του Ρονάλντο στο «κλαμπ» των δισεκατομμυριούχων τον κατατάσσει σε μια εξαιρετικά περιορισμένη ομάδα αθλητών, στην οποία ανήκουν ο θρύλος του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν, ο Μάτζικ Τζόνσον, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο γκόλφερ Τάιγκερ Γουντς και ο τενίστας Ρότζερ Φέντερερ.

Advertisement

Ο ίδιος ο Ρονάλντο, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα.

«Έχω ακόμα πάθος γι’ αυτό», δήλωσε στην τελετή των Portugal Football Globes την Τρίτη. «Η οικογένειά μου λέει πως είναι ώρα να σταματήσω και με ρωτάει γιατί θέλω να φτάσω τα 1.000 γκολ, αφού έχω ήδη βάλει 900-κάτι. Αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι.

Εξακολουθώ να προσφέρω, να βοηθώ την ομάδα μου και την εθνική. Γιατί να μην συνεχίσω; Είμαι σίγουρος ότι όταν τελειώσω, θα φύγω γεμάτος, γιατί έδωσα όλο μου τον εαυτό. Ξέρω ότι δεν μου απομένουν πολλά χρόνια ποδοσφαίρου, αλλά τα λίγα που έχω, θέλω να τα απολαύσω στο έπακρο».

Advertisement

Τα ακίνητα και οι επενδύσεις πολυτελείας

Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει και σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα, όπως: μια έπαυλη στη Μαδέιρα, ένα ρετιρέ στη Λισαβόνα που κατέρριψε ρεκόρ τιμής ανά τετραγωνικό, και μια πολυτελή κατοικία στην Quinta da Marinha, αξίας περίπου 20 εκατ. ευρώ, την οποία τα δημοσιεύματα τη χαρακτηρίζουν «έπαυλη μεγέθους νοσοκομείου».

Η νέα του κατοικία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ντόπιων και τουριστών, που συχνά συγκεντρώνονται στο Oitavos Dunes Golf Course για να πάρουν μια ματιά στο σπίτι του αστέρα. Ο ιδιοκτήτης του club, Μιγκέλ Σαμπαλιμόντ, έχει αναγκαστεί να αποτρέπει «ανεπίσημες ξεναγήσεις» στο σημείο.

Advertisement

Έτσι θα είναι η έπαυλη του Κριστιάνο Ρονάλντο στην πορτογαλική Ριβιέρα όταν ολοκληρωθεί

Το έργο έχει καθυστερήσει πάνω από δύο χρόνια, ενώ οι απεικονίσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν πισίνα με υποβρύχιο διάδρομο και κύριο υπνοδωμάτιο 93 τετραγωνικών μέτρων. Γείτονες φέρεται να έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια για τη μακρά διάρκεια των εργασιών.

Η χλιδάτη ζωή

Το 2024, ο Ρονάλντο πούλησε το ιδιωτικό του τζετ Gulfstream G200 (αγορασμένο το 2015 έναντι 16 εκατ. λιρών) και το αντικατέστησε με ένα Bombardier Global Express 6500, αξίας περίπου 61 εκατομμυρίων λιρών. Το νέο του αεροσκάφος διαθέτει χώρους για 15 επιβάτες, σαλόνι με καναπέδες, σουίτα με διπλό κρεβάτι και ιδιωτικό ντους.

Στο γκαράζ του, δεσπόζουν δεκάδες υπεραυτοκίνητα: η πιο ακριβή του αγορά είναι η Bugatti Centodieci, αξίας 8,5 εκατ. λιρών, ένα συλλεκτικό μοντέλο που, σύμφωνα με αναφορές, διαθέτουν μόλις δέκα άνθρωποι παγκοσμίως. Πρόσφατα πρόσθεσε στη συλλογή του μια Ferrari Purosangue αξίας 400.000 λιρών, ενώ η συνολική του συλλογή υπολογίζεται πως ξεπερνά τα 18 εκατομμύρια λίρες.

Advertisement

Ο Ρονάλντο είναι γνωστός επίσης για την αδυναμία του στα πολυτελή κοσμήματα και ρολόγια, όπως το Franck Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon, αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών.

Advertisement