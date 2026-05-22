Όταν ο Λιονέλ Μέσι ήταν έφηβος, έλαβε μια πρόταση που έμελλε να αλλάξει τη ζωή του την πρόταση να ενταχθεί στις ακαδημίες της FC Barcelona. Το συμβόλαιο, που είχε γραφτεί πρόχειρα πάνω σε μια χαρτοπετσέτα, περιλάμβανε έναν ασυνήθιστο όρο: τη δέσμευση της ομάδας να καλύψει τη θεραπεία με ενέσεις αυξητικής ορμόνης του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Η τοπική ομάδα της Αργεντινής, Newell’s Old Boys, είχε απορρίψει το κόστος της θεραπείας, θεωρώντας το υπερβολικά μεγάλο ρίσκο για έναν ακόμη άγνωστο παίκτη. Για τη Barcelona, όμως, αποδείχθηκε ίσως η καλύτερη επένδυση στην ιστορία της. Η θεραπεία είχε αποτέλεσμα και η καριέρα του Μέσι εκτοξεύθηκε, οδηγώντας τόσο τον ίδιο όσο και τον ισπανικό σύλλογο σε παγκόσμια δόξα.

Advertisement

Advertisement

Επιτυχίες εκτός γηπέδου

Εκτός γηπέδου, ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέτυχε ακόμη ένα τεράστιο ορόσημο, καθώς πλέον συγκαταλέγεται στους ελάχιστους δισεκατομμυριούχους αθλητές στον κόσμο. Ο 38χρονος πλέον Μέσι έχει κερδίσει περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια σε μισθούς και μπόνους από το 2007, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg. Συνυπολογίζοντας φόρους, αποδόσεις επενδύσεων, χορηγίες και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η καθαρή περιουσία του ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index.

Αυτό τον τοποθετεί δίπλα στον αιώνιο αντίπαλό του, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής μετά τη μεταγραφή του στην Al-Nassr FC της Σαουδικής Αραβίας το 2023.

Μέσι Vs Ρονάλντο

Σε αντίθεση με τον Ρονάλντο, του οποίου η εκρηκτική δημόσια εικόνα προσέλκυε διαφημιστές από αθλητικά είδη μέχρι πετρελαϊκά προϊόντα, ο Μέσι δυσκολεύτηκε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του να μετατρέψει την αγωνιστική του ιδιοφυΐα σε εμπορική υπεραξία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια — υπό την καθοδήγηση του πατέρα του, Χόρχε — η επιχειρηματική του δραστηριότητα απογειώθηκε.

Το τεράστιο συμβόλαιο με την Inter Miami CF, συμφωνίες συμμετοχής σε τηλεοπτικά έσοδα, επενδύσεις σε ακίνητα αλλά και συμμετοχή σε αργεντίνικη αλυσίδα εστιατορίων συνέβαλαν ώστε να περάσει στο club των δισεκατομμυριούχων.

Πολλοί θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί νωρίτερα. Μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 με την Αργεντινή, αρκετοί έμειναν έκπληκτοι όταν ο Μέσι απέρριψε πρόταση ύψους 400 εκατ. δολαρίων ετησίως για να αγωνιστεί στη Saudi Pro League. Αντίθετα, επέλεξε την Inter Miami, ενώ ο Ρονάλντο υπέγραψε στη Σαουδική Αραβία συμβόλαιο άνω των 200 εκατ. δολαρίων τον χρόνο.

«Τα χρήματα δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για μένα ούτε εμπόδιο σε οτιδήποτε», είχε δηλώσει τότε ο Μέσι στη Mundo Deportivo. «Αν ήταν μόνο θέμα χρημάτων, θα είχα πάει στη Σαουδική Αραβία».

Advertisement

Ιστορικά, οι περισσότεροι αθλητές που ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια το κατάφεραν κυρίως μέσω επενδύσεων. Ο Ρότζερ Φέντερερ, για παράδειγμα, κέρδισε πάνω από 130 εκατ. δολάρια από έπαθλα, αλλά η συμμετοχή του κατά 3% στην ελβετική εταιρεία αθλητικών παπουτσιών On αποδείχθηκε η μεγαλύτερη πηγή πλούτου του.

Αντίστοιχα, ο Μάικλ Τζόρνταν, παρότι ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του NBA, έβγαλε λιγότερα από 100 εκατ. δολάρια σε μισθούς, με το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του να προέρχεται από συμμετοχές σε ομάδες και χορηγικές συμφωνίες.

Ωστόσο, η εκρηκτική άνοδος των αμοιβών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο επέτρεψε πλέον στους μεγαλύτερους αστέρες να ξεπερνούν το 1 δισ. δολάρια μόνο από μισθούς και απολαβές.

Advertisement

Η συμφωνία με την Inter Miami περιλάμβανε επίσης πρωτοποριακά προνόμια, μεταξύ των οποίων και δικαίωμα εξαγοράς ποσοστού στον σύλλογο, όπου μέτοχος είναι ήδη ο παλαίμαχος Άγγλος σταρ Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Αν και δεν είναι σαφές τι ποσοστό έχει αποκτήσει ο Μέσι στην ομάδα, η αξία της Inter Miami αυξήθηκε πάνω από 20% έως τον Φεβρουάριο, φτάνοντας περίπου τα 1,45 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη Sportico. Πρόκειται πλέον για την πιο πολύτιμη ποδοσφαιρική ομάδα στις ΗΠΑ και τη 16η παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμη και συλλόγους όπως η Newcastle United FC.

Η μετακίνησή του στις ΗΠΑ άνοιξε και νέους δρόμους αποδοχών. Κατά τις πρώτες διαπραγματεύσεις, η αμερικανική λίγκα και η Apple συζήτησαν συμφωνία επιμερισμού εσόδων, βάσει της οποίας ο Μέσι θα λάμβανε ποσοστό από τις νέες συνδρομές του Apple TV+ για το MLS Season Pass.

Advertisement

Ο ιδιοκτήτης της Inter Miami, Χόρχε Μας, δήλωσε ότι οι συνδρομές στην υπηρεσία streaming διπλασιάστηκαν τους μήνες μετά την άφιξη του Μέσι. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνολικές ετήσιες απολαβές του παίκτη από τον σύλλογο κυμαίνονται μεταξύ 70 και 80 εκατ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμμετοχής και αγωνιστικών αποδοχών.

Από καθαρά αγωνιστική άποψη, η μεταγραφή στην Inter θεωρήθηκε από αρκετούς φιλάθλους ως βήμα προς τα πίσω, ακολουθώντας το γνωστό μονοπάτι έμπειρων αστέρων που μετακινούνται σε λιγότερο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα με αντάλλαγμα τεράστια συμβόλαια.

Πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ, ο Μέσι είχε περάσει δύο χρόνια στην Paris Saint-Germain FC, ενώ προηγουμένως είχε οδηγήσει τη Barcelona σε πολλαπλές κατακτήσεις στην Ισπανία και την Ευρώπη. Παράλληλα, έχει κατακτήσει περισσότερες Χρυσές Μπάλες από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή στην ιστορία.

Advertisement

Παρότι εξελίχθηκε σε παγκόσμιο αστέρα ήδη από τη δεκαετία του 2000, χρειάστηκε χρόνος μέχρι να εκτοξευθούν οι αποδοχές του. Όταν υπέγραψε ανανέωση συμβολαίου το 2009, τα ισπανικά μέσα ανέφεραν ότι αμειβόταν με περίπου 12 εκατ. δολάρια ετησίως — ποσό που σήμερα ξεπερνούν περισσότεροι από δέκα παίκτες της Barcelona.

Advertisement

Ο Μέσι έχει περάσει περισσότερο από τη μισή ζωή του στην Ισπανία και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Barcelona, όμως σπάνια παραχωρεί συνεντεύξεις εκτός Αργεντινής. Αν και πλέον λατρεύεται στην πατρίδα του — ιδιαίτερα μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022 — στα πρώτα χρόνια δεχόταν έντονες συγκρίσεις με τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ενώ η εσωστρεφής προσωπικότητά του τον κρατούσε συχνά στο περιθώριο.

«Αντικοινωνικός» λάτρης της τηλεόρασης

Ακόμη και σήμερα παραδέχεται ότι δυσκολεύεται κοινωνικά. Σε συνέντευξή του νωρίτερα φέτος σε αργεντίνικη streaming πλατφόρμα, χαρακτήρισε τον εαυτό του «αντικοινωνικό», εξηγώντας ότι τον αποσυντονίζουν οι αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμά του και ότι από τις αγαπημένες του συνήθειες είναι να βλέπει τηλεόραση μόνος στο σπίτι.

Στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο Μέσι στηρίχθηκε για χρόνια στον πατέρα του Χόρχε, ο οποίος λειτουργεί ως μάνατζερ, σύμβουλος και διαχειριστής των συμφωνιών του. Από το 2009, τη διαχείριση της ιδιωτικής επενδυτικής του εταιρείας έχει αναλάβει ο Ισπανός τραπεζίτης Αλφόνσο Νεμπότ Αρμισέν.

Advertisement

Κατά καιρούς, πάντως, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες τράβηξαν την προσοχή των ισπανικών φορολογικών αρχών. Πριν από περίπου μία δεκαετία, ο Μέσι και ο πατέρας του κρίθηκαν ένοχοι για φοροδιαφυγή περίπου 4 εκατ. ευρώ που αφορούσε έσοδα από δικαιώματα εικόνας μεταξύ 2007 και 2009 μέσω offshore εταιρειών. Αν και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης και πρόστιμο, απέφυγε τελικά τη φυλακή.

Έκτοτε, διαφοροποίησε σημαντικά τις επενδύσεις του. Τον Δεκέμβριο του 2024 εισήγαγε μια εταιρεία επενδύσεων ακινήτων σε μικρό ισπανικό χρηματιστήριο, με αποτίμηση περίπου 232 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία, Edificio Rostower Socimi, διαθέτει ξενοδοχεία και εμπορικά ακίνητα.

Παράλληλα, επεκτάθηκε και στον χώρο των καταναλωτικών προϊόντων. Το 2024 λάνσαρε το αθλητικό ποτό Más+ by Messi σε συνεργασία με τη Mark Anthony International, τον όμιλο πίσω από το Mike’s Hard Lemonade.

Επίσης, συμμετείχε επενδυτικά στην αργεντίνικη αλυσίδα εστιατορίων El Club de la Milanesa, που ειδικεύεται στη γνωστή μιλανέζα — ένα από τα αγαπημένα του φαγητά — με στόχο την παγκόσμια ανάπτυξη του brand.

Όπως και ο Ρονάλντο, και με το βλέμμα στη ζωή μετά το ποδόσφαιρο, χτίζει πλέον χαρτοφυλάκιο ποδοσφαιρικών συλλόγων. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι αποκτά την ισπανική ομάδα πέμπτης κατηγορίας UE Cornellà, προσθέτοντάς τη στη συμμετοχή του στην ουρουγουανή Deportivo LSM, την οποία συνδιαχειρίζεται με τον φίλο και πρώην συμπαίκτη του Λουίς Σουάρες. Η οικογένειά του διατηρεί επίσης την ομάδα χαμηλών κατηγοριών Los Leones στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, το Ροζάριο.

Και φαίνεται πως τα επιχειρηματικά του σχέδια δεν σταματούν εδώ. Σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Μαϊάμι πέρυσι, ο Μέσι παραδέχθηκε ότι σκέφτεται ήδη τη ζωή μετά την ενεργό δράση.

«Το ποδόσφαιρο έχει ημερομηνία λήξης», είπε. «Οι επιχειρήσεις είναι κάτι που μου αρέσει και μαθαίνω συνεχώς γι’ αυτό».