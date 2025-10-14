Σε νομικές περιπέτειες φαίνεται να εμπλέκεται ο Αργεντινός σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι, καθώς η πολυτελής βίλα αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών που αγόρασε το 2022 στην Ίμπιζα φέρεται να έχει πολεοδομικές παρατυπίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Periódico de Ibiza y Formentera, τμήματα του ακινήτου στην περιοχή Cala Tarida ενδέχεται να κατεδαφιστούν, μετά από καταγγελίες ότι ανεγέρθηκαν χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Advertisement

Advertisement

Η βίλα, συνολικής επιφάνειας 568 τ.μ., διαθέτει υπόγειο, βοηθητικούς χώρους, πισίνα, χώρο σπα και ιδιωτική αίθουσα κινηματογράφου. Ωστόσο, φαίνεται πως τμήμα της έχει χτιστεί πάνω σε κοινόχρηστη αγροτική γη, η οποία δεν είναι κατάλληλη για περαιτέρω δόμηση.

Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης — ένας Ελβετός επιχειρηματίας — είχε αιτηθεί μετατροπή μέρους του γκαράζ σε δωμάτια, όμως ο Δήμος Sant Josep δεν ενέκρινε ποτέ την τελική οικοδομική άδεια ούτε εξέδωσε το απαιτούμενο πιστοποιητικό καταλληλότητας κατοικίας. Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι το πιστοποιητικό θα μπορούσε να εκδοθεί μόνο εφόσον κατεδαφιστούν τα μη αδειοδοτημένα τμήματα.

Ο Μέσι, μέσω της εταιρείας Edificio Rostower και της μητρικής Limecu — που εκπροσωπείται από τον αδελφό του, Ροδρίγο Μέσι — έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τις αρχές, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα και να νομιμοποιηθεί η ιδιοκτησία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στο επίκεντρο. Πέρυσι, ακτιβιστές του περιβαλλοντικού κινήματος Futuro Vegetal έβαψαν την πρόσοψη με κόκκινο και μαύρο χρώμα, καταγγέλλοντας τη βίλα ως «παράνομη κατασκευή» και επικαλούμενοι στοιχεία από έκθεση της Oxfam σχετικά με τις εκπομπές ρύπων των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη.

Παρά τις αντιδράσεις, η πολυτελής κατοικία παραμένει για τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή ένα αγαπημένο καταφύγιο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

