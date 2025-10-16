Ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται πλέον μία ανάσα από το να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με το sport24.

Ο Ισπανός τεχνικός φέρεται να βρίσκεται στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση από τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10).

Advertisement

Advertisement

Ο 65χρονος τεχνικός, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που κυκλοφορούν στην ελεύθερη αγορά των προπονητών, και το καλοκαίρι ακούστηκε και για την ΑΕΚ πριν καταλήξει στον Μάρκο Νίκολιτς.

Στη διάρκεια της πολύχρονης προπονητικής του καριέρας, ο Μπενίτεθ έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων Champions League με τη Λίβερπουλ, το 2005, ένα Κύπελλο UEFA με τη Βαλένθια (2003-04), όπως και το Europa League (2012-13), με τη Τσέλσι.

Οι συζητήσεις, σύμφωνα με τους Ισπανούς, «τρέχουν» εδώ και ημέρες και έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, ενώ γίνεται λόγος για λεπτομέρειες που απομένουν για την ολοκλήρωση του deal. Προς το παρόν, πάντως, καμία πλευρά δεν επιβεβαιώνει την είδηση δημόσια.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η περίπτωση Μπενίτεθ ταράζει τα νερά στο ελληνικό ποδοσφαιρικό σκηνικό…