Ο Παναθηναϊκός έφυγε με σπουδαία εκτός έδρας νίκη από το Αγρίνιο, επικρατώντας 2-1 του Παναιτωλικού με ανατροπή χάρη σε γκολ του Γερεμέγιεφ στις καθυστερήσεις.

Οι “πράσινοι” μπήκαν στο παιχνίδι με διάθεση να ελέγξουν το ρυθμό, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά. Στο 15’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, μετά από υπόδειξη του VAR για χέρι του Τσέριν. Ο Αγκίρε ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ νίκησε τον Λαφόν για το 1-0. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απαντήσει, με τον Τσιριβέγια στο 32’ να δοκιμάζει σουτ που μπλόκαρε ο Τσάβες, ενώ ακολούθησαν δύο καλές στιγμές με Τζούριτσιτς και Μπακασέτα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε υπό έντονη βροχόπτωση και με τον Χρήστο Κόντη να ανακατεύει την τράπουλα από νωρίς. Στο 57’ ο Τετέ πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, πέρασε δύο αντιπάλους και με ψύχραιμο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1. Οι “πράσινοι” πήραν τον έλεγχο, ενώ στο 79’ οι γηπεδούχοι πίστεψαν ότι ξαναβρήκαν προβάδισμα με κεφαλιά του Σιέλη, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 90’+5’. Ο Σάντσες σέντραρε ιδανικά από δεξιά και ο Γερεμέγιεφ, ανενόχλητος στο δεύτερο δοκάρι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-2, χαρίζοντας στους “πράσινους” μια μεγάλη νίκη στο φινάλε.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου, Μπουχαλάκης, Ενκολολό, Εστέμπαν, Μάταν, Μίχαλακ, Αγκίρε.

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς.