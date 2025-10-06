Με έντονο και σαφή τρόπο τοποθετήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω Instagram, ζητώντας να σταματήσει κάθε αναφορά και ανάρτηση που αφορά τα παιδιά του.

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας εξέφρασε την αγανάκτησή του για τα πρόσφατα δημοσιεύματα, τονίζοντας ότι η δημοσιότητα είναι δική του επιλογή — όχι των παιδιών του. Παράλληλα, κάλεσε όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.

Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».