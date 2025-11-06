Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απολογήθηκε για την απουσία του από την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τον αδερφό του Αντρέ, ενώ επέβαιναν στο αυτοκίνητό τους και έπαιρναν τον δρόμο της επιστροφής για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αποκάλυψε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, υπήρξαν δύο βασικοί λόγοι πίσω από την απόφασή του να μην παρευρεθεί στην κηδεία του φίλου του και πρώην συμπαίκτη στην Εθνική Πορτογαλίας, Ντιόγκο Ζότα.

Μιλώντας στην εκπομπή του Πιρς Μόργαν, ο Ρονάλντο αποκάλυψε ότι όταν έλαβε τα νέα για τον χαμό του Ζότα βρισκόταν στο γυμναστήριο και παραδέχτηκε ότι στην αρχή δεν πίστεψε ότι είναι αλήθεια. Όταν όμως το επιβεβαίωσε «λύγισε» και έβαλε τα κλάματα, σκεπτόμενος ότι μόλις πριν λίγο καιρό ήταν μαζί στην Εθνική Ομάδα, ενώ μερικές μέρες νωρίτερα, ο Ζότα είχε παντρευτεί την αγαπημένη του σύζυγο.

«Μετά τον θάνατο του πατέρα μου δεν ξαναπήγα σε νεκροταφείο»

Ο Ρονάλντο περιέγραψε τον Ζότα ως «πολύ καλό παιδί» και είπε ότι η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας «αισθάνεται ακόμα την αύρα του», καθώς ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ ήταν «ένας από εμάς».

Σχετικά με την απόφαση να μην παραστεί στην κηδεία, εξήγησε ότι είχε δύο λόγους για να κρατηθεί μακριά. «Οι άνθρωποι με κριτικάρουν πολύ. Όπως λέω, δεν με νοιάζει, γιατί όταν νιώθεις ότι η συνείδησή σου είναι καθαρή και ελεύθερη, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το τι λένε οι άλλοι», τόνισε.

«Αλλά ένα από τα πράγματα που δεν κάνω, είναι ότι μετά το θάνατο του πατέρα μου, ποτέ δεν ξαναπήγα σε νεκροταφείο», είπε.

Cristiano Ronaldo has opened up about hearing the news of Diogo Jota's death and has explained why he didn't attend the funeral 💔 📹 Piers Morgan Uncensored pic.twitter.com/v3t1CUqSC8 — Daily Mail Sport (@MailSport) November 6, 2025

Ο Πορτογάλος εξήγησε ότι ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με την φήμη του. Όπου και να πάω «είναι λες και βρίσκεσαι σε τσίρκο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι δεν ήθελε να φέρει αυτό το είδος προσοχής σε μια τέτοια περίσταση.

«Οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να με κριτικάρουν… Νιώθω καλά με την απόφασή μου. Δεν χρειάζεται να είμαι στην πρώτη γραμμή για να με δουν οι άνθρωποι. Προγραμματίζω τα πράγματα, σκέφτομαι την οικογένειά του, δεν χρειάζεται να είμαι μπροστά στις κάμερες για να δουν οι άλλοι τι κάνω. Το κάνω πίσω από τις κάμερες», εξήγησε.

Λίγο μετά το τροχαίο δυστύχημα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε αποχαιρετίσει μέσω Instagram τον πρώην συμπαίκτη του γράφοντας: «Δεν έχει νόημα. Ήμασταν απλώς μαζί στην εθνική ομάδα και μόλις είχες παντρευτεί. Στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου, στέλνω τα συλλυπητήριά μου και τους εύχομαι όλη τη δύναμη του κόσμου. Ξέρω ότι θα είσαι πάντα μαζί τους. Καλό ταξίδι, Diogo και André. Θα σας θυμόμαστε όλοι».