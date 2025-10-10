Ο Λούκα Ντόνσιτς τα βρήκε «σκούρα», ίδρωσε, αλλά τελικά κατάφερε και έφαγε τις φτερούγες του «θανάτου» στην εκπομπή «Hot ones» του Σον Έβανς.

Ο Σλοβένος αστέρας των Λέικερς ζορίστηκε αρκετά να φάει τις καυτερές φτερούγες, οι οποίες ήταν καλυμμένες με καυτερή σάλτσα.

Ο Ντόνσιτς ήπιε αρκετές φορές νερό κατά την διάρκεια της δοκιμασίας-συνέντευξης με τον Έβανς, καθώς σε διαφορετική περίπτωση μάλλον δεν θα τα κατάφερνε.

Όσον αφορά το concept της εκπομπής, η διασημότητα που συμμετέχει, έχει μπροστά της ένα πλατό με δέκα φτερούγες κοτόπουλου, που είναι καλυμμένες με καυτερή σάλτσα, που η μια καίει περισσότερο από την άλλη, στην κλίμακα Scoville.

Σχετικά με την πιο δύσκολη έδρα που έχει συναντήσει, αυτή είναι στην Ελλάδα και δεν είναι άλλη από εκείνη του Παναθηναϊκού. Όπως περιέγραψε ο Σλοβένος σταρ, ο οποίος έχει αγωνιστεί αρκετές φορές στο ΟΑΚΑ, φορώντας την φανέλα της Euroleague, χαρακτήρισε την έδρα του Παναθηναϊκού ως την πιο δύσκολη να αγωνίζεται κανείς σαν αντίπαλος.

Σε ένα αστείο στιγμιότυπο, όταν ο Ντόνσιτς δοκίμασε την σάλτσα «Da Bomb», ο παίκτης των Λέικερς κάηκε, με αποτέλεσμα να του ξεφύγει η πιο διαδεδομένη βρισιά στα σλοβενικά. Αφού ζήτησε συγνώμη, απάντησε ότι αυτό που είπε σημαίνει καλημέρα.