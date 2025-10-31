Σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ και ένταση που θύμιζε πλέι οφ, ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και κατέκτησε μια πολύτιμη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ με 62-58 στο ΣΕΦ, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 5-3 μετά την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Χάποελ, που ήρθε στον Πειραιά ως πρωτοπόρος και μία από τις πιο παραγωγικές ομάδες της διοργάνωσης, δυσκολεύτηκε απέναντι στην άμυνα του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν πείσμα και σκληράδα, καταφέρνοντας να κρατήσουν χαμηλά το σκορ και να βγουν νικητές από μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση και λάθη.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που έκανε «διπλό» με 10 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσε σημαντικές λύσεις στο πρώτο ημίχρονο, παρά τα λάθη του, ενώ ο Ολυμπιακός τελείωσε το ματς με 23/64 σουτ εντός παιδιάς. Για τη Χάποελ, ο Μπλέικνι ήταν ο μοναδικός σταθερός επιθετικά, σημειώνοντας 13 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε νωθρά για τον Ολυμπιακό, που βρέθηκε πίσω 7-2, όμως αντέδρασε με σερί 11-0 χάρη στα τρίποντα του Ντόρσεϊ και το πάθος του Μιλουτίνοφ. Παρ’ όλα αυτά, η Χάποελ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά 21-18 και διατήρησε τον έλεγχο στο δεύτερο, φτάνοντας στο +10 (32-22). Οι Πειραιώτες μείωσαν σε 39-33 στο ημίχρονο, αλλά η άμυνα τους κράτησε «ζωντανούς».

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός έδειξε σκληράδα, περιόρισε πλήρως την ισραηλινή ομάδα, που πέτυχε μόλις τέσσερις πόντους στην τρίτη περίοδο, και ανέκτησε το προβάδισμα (44-43). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η άμυνα και η ψυχραιμία στα κρίσιμα σουτ έδωσαν τη νίκη στους «ερυθρόλευκους» με τελικό σκορ 62-58.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58.