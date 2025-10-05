Από τα πρώτα λεπτά του ντέρμπι, ο Ολυμπιακός φάνηκε να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Στο 7′, οι Ορτέγα και Τσικίνιο συνεργάστηκαν άψογα, με τον τελευταίο να δίνει στον Έσε, ο οποίος με τη σειρά του βρήκε τον Ελ Κααμπί, αλλά το πλασέ του από πλεονεκτική θέση πέρασε άουτ. Οι “ερυθρόλευκοι” συνέχισαν να ελέγχουν το παιχνίδι και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 27ο λεπτό. Στο 22′ ο Ορτέγκα έδωσε στον Ελ Κααμπί, που σέρβιρε στον Τσικίνιο, και ο Πορτογάλος με σουτ στην κίνηση νίκησε τον Παβλένκα, γράφοντας το 1-0.

Το γκολ του Ολυμπιακού φάνηκε να ξυπνά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέβασε τις γραμμές του προσπαθώντας να ισοφαρίσει. Στο 35′, μετά από λάθος του Μπιανκόν, ο Γιακουμάκης πήρε την μπάλα και γύρισε στον Κωνσταντέλια, αλλά το σουτ του διεθνή μεσοεπιθετικού ήταν αδύναμο, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει άνετα. Οι “ασπρόμαυροι” απείλησαν ξανά με τον Καμαρά να σουτάρει εκτός περιοχής, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αντέδρασε αποτελεσματικά. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε αλλαγή, βγάζοντας τον τραυματία Παβλένκα και περνώντας στη θέση του τον Τσιφτσή. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε βελτιωμένος και στο 54′ απείλησε με τον Τάισον να γυρίζει στον Ζίβκοβιτς, αλλά ο Σέρβος εξτρέμ δεν κατάφερε να φτάσει στη μπάλα. Στο 63′ ήρθε η ισοφάριση: ο Ζίβκοβιτς έκανε βαθιά μπαλιά, ο Ορτέγκα γλίστρησε και ο Τάισον εκμεταλλεύτηκε το λάθος για να σκοράρει με υποδειγματικό πλασέ, 1-1.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με το μομέντουμ υπέρ του και στο 73′ κέρδισε πέναλτι μετά από όμορφη ενέργεια του Κωνσταντέλια και ανατροπή από τον Κοστίνια. Ο Ζίβκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, γράφοντας το 2-1 για τους γηπεδούχους. Παρά μια ακυρωμένη φάση όπου ο Γιακουμάκης είχε σκοράρει για το 3-1, λόγω φάουλ του Κωνσταντέλια στον Μπιανκόν, ο Ολυμπιακός συνέχισε να ψάχνει απαντήσεις. Στο 80′ ο Ελ Κααμπί προσπάθησε με κεφαλιά σε σέντρα του Γιαζιτσί, αλλά ο Τσιφτσής αντέδρασε σωστά.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (45′ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Καμαρά (54′ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (88′ Ιβανούσετς), Τάισον (63′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Κοστίνια (86′ Γιαζιτσί), Έσε, Γκαρθία (71′ Μουζακίτης), Μαρτίνς (77′ Ταρεμί), Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.