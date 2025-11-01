Ο Ολυμπιακός, έχοντας την ώθηση από τον κόσμο του, μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση με τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης», επιδιώκοντας από το πρώτο λεπτό να επιβάλει τον ρυθμό του. Στο 12ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Ποντένσε έκανε το γύρισμα, ο Αθανασιάδης απέκρουσε και ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα άουτ. Ο Ποντένσε συνέχισε να δημιουργεί κινδύνους, ενώ ο Κοστίνια απείλησε με κεφαλιά που εξουδετέρωσε εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας του Άρη. Παρά την πίεση, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός βρήκε την αποτελεσματικότητα που του έλειψε. Στο 49ο λεπτό, ο Ελ Κααμπί συνεργάστηκε με τον Ποντένσε, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και με ψύχραιμο συρτό σουτ έκανε το 1-0. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ συνέχισαν να πιέζουν και στο 60′ πέτυχαν δεύτερο τέρμα. Ο Ποντένσε εκμεταλλεύτηκε λάθος του Τεχέρο, το σουτ του απέκρουσε ο Αθανασιάδης, όμως στη συνέχεια συνεργάστηκε ιδανικά με τον Ταρεμί, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ στην κλειστή γωνία έκανε το 2-0.

Advertisement

Advertisement

Ο Άρης αντέδρασε και κέρδισε μέτρα στο γήπεδο. Στο 69′ ο Μόντσου δοκίμασε το σουτ, με τον Τζολάκη να αποκρούει εντυπωσιακά. Στο 72′ οι «κίτρινοι» κέρδισαν πέναλτι και αριθμητικό πλεονέκτημα, όταν ο Μάντσα ανέτρεψε τον Σούντμπεργκ. Ο διαιτητής Σίμπερτ έδειξε την κόκκινη κάρτα και ο Μορόν εκτέλεσε εύστοχα με πανένκα, μειώνοντας σε 2-1. Ο Άρης πίεσε για την ισοφάριση και στο 82′ ο Αλφαρέλα βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Τζολάκη, όμως ο νεαρός γκολκίπερ έσωσε ξανά.

Η ομάδα του Χιμένεθ συνέχισε να απειλεί και στο 89′ έφτασε μια ανάσα από το 2-2, όταν ο Παναγίδης σούταρε εξ επαφής, αλλά ο Ροντινέι με σωτήριο τάκλιν απέτρεψε το γκολ. Ο Ολυμπιακός άντεξε στην πίεση και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη, που τον ανέβασε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.