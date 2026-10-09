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Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα στη ρακέτα συγκεντρώνοντας 18 περισσότερα ριμπάουντ από την τουρκική ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκαν ο Γιαν Μοντέρο με 16 πόντους και ο Ταϊρίκ Τζόουνς που σημείωσε 11 πόντους.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος και έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση.

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Ο Ολυμπιακός (3-1) ήταν κυρίαρχος στην ρακέτα, συγκέντρωσε 18 παραπάνω ριμπάουντ από την Εφές και έφτασε εύκολα στη νίκη επί της τουρκικής ομάδας, επιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο στα θετικά αποτελέσματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχτηκαν την Εφές στην Sunel Arena και παρά το γεγονός ότι ήταν κάπως άστοχοι στο πρώτο ημίχρονο, στην συνέχεια βρήκαν τις λύσεις που έψαχναν και με πρώτους σκόρερ τους Γιαν Μοντέρο (16π.) και Ταϊρίκ Τζόουνς (11π.) έφτασαν στην επικράτηση για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

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Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα (9-6), με τον Βεζένκοφ να έχει ήδη σημειώσει 5 πόντους. Στην συνέχεια, με δύο διαδοχικά καλάθια του Στραζέλ, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 17-15 (6′).

Οι εύστοχες βολές των Φουρνιέ και Μοντέρο, σε συνδυασμό με δύο αποτελεσματικές αμυντικές προσπάθειες, έκαναν το +7 για τον Ολυμπιακό (22-15, 8′). Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 26-16, με τον Μιλουτίνοφ να ξεχωρίζει για την παρουσία του στα ριμπάουντ και την αμυντική του συνεισφορά.

Στη δεύτερη περίοδο, η Εφές αντέδρασε και με πρωταγωνιστές τους Οσμανί και Μάλκολμ έτρεξε σερί 9-2, μειώνοντας σε 28-25 (14′). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα υπέπεσαν σε τέσσερα λάθη και δυσκολεύονταν να κυκλοφορήσουν την μπάλα στην επίθεση στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 35-31, καθώς οι Πειραιώτες περιορίστηκαν σε μόλις 9 πόντους στη δεύτερη περίοδο.

Άνετη νίκη και κυριαρχία στην ρακέτα

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πέτυχε τέσσερις συνεχόμενους πόντους, βοηθώντας τον Ολυμπιακό να ανοίξει ξανά τη διαφορά και να προηγηθεί με 39-31 (22′).

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο +10 (46-36), με τον Αμερικανό γκαρντ να εκμεταλλεύεται τις προσωπικές μονομαχίες και να δίνει λύσεις στο σκοράρισμα. Την ίδια στιγμή, οι γηπεδούχοι ανανέωναν τις επιθέσεις τους, με τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να συμβάλλουν σημαντικά στο επιθετικό ριμπάουντ.

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Οι Πειραιώτες ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και με επιμέρους σκορ 19-5, εκτόξευσαν τη διαφορά στους 18 (54-36, 26′) με πρωταγωνιστή τον ΜακΙντάιρ. Η Εφές επιχείρησε να επιστρέψει με δύο μακρινά σουτ, μειώνοντας σε 58-44 (28′), με τον Πέιν να δίνει λύσεις. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με καλάθι του Μοντέρο στην εκπνοή, για το 62-49, με τους Τούρκους να έχουν προηγουμένως βρει σκορ χάρη σε δύσκολες προσπάθειες του Πέιν.

Στην τελευταία περίοδο, ο Ντόρσεϊ ανέλαβε δράση επιθετικά, ενώ η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο. Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν ξανά με 68-53, διαμορφώνοντας συνθήκες άνετης επικράτησης. Η Εφές κατάφερε να ρίξει προσωρινά τη διαφορά στους 10, όμως ο Εντζάι απάντησε με το πρώτο του τρίποντο και ένα μπλοκ, διαμορφώνοντας το 73-58 περίπου τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη.

Δύο λεπτά πριν από το τέλος, ο Μοντέρο πρόσθεσε τέσσερις πόντους σε αιφνιδιασμούς, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +17 (79-62). Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πανηγύρισε μια ευρεία νίκη με 89-66.

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Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66