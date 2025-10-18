Με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΛ στη Λάρισα, σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Super League. Ο Μαροκινός φορ πέτυχε και τα δύο γκολ του αγώνα —με εκπληκτικό τακουνάκι στο 1ο λεπτό και εύστοχο πέναλτι στο 45′— χαρίζοντας στους «ερυθρόλευκους» ένα πολύτιμο «τρίποντο» που τους φέρνει στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ, στους 16 βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς μόλις στο πρώτο λεπτό ο Ορτέγκα βρήκε τον Ελ Κααμπί, ο οποίος με εξαιρετικό τακουνάκι νίκησε τον Μελίσσα για το 1-0. Οι Πειραιώτες συνέχισαν με ένταση και στο 12′ άγγιξαν το δεύτερο γκολ, όταν ο Ποντένσε σέντραρε και ο Ελ Κααμπί επιχείρησε εντυπωσιακό ψαλιδάκι που πέρασε ελάχιστα άουτ.

Advertisement

Advertisement

Η ΑΕΛ προσπάθησε να ισορροπήσει χωρίς όμως να απειλήσει, ενώ ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο. Στο 44′ οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Κοβάσεβιτς μετά από προσπάθεια του Μάντσα. Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το 2-0 πριν το ημίχρονο, δίνοντας στην ομάδα του σαφές προβάδισμα.

Έλεγχος στο δεύτερο μέρος, χωρίς ρίσκα

Στην επανάληψη, η ΑΕΛ ανέβασε ρυθμό και προσπάθησε να απειλήσει με μακρινό σουτ του Στάικου στο 65′, όμως ο Τζολάκης αντέδρασε σωστά. Οι γηπεδούχοι πίστεψαν ότι κέρδισαν πέναλτι στο 72′ σε μαρκάρισμα του Μπρούνο στον Μούργο, αλλά ο διαιτητής ακύρωσε την αρχική του απόφαση μετά από έλεγχο VAR. Ο Ολυμπιακός έριξε ταχύτητα στα τελευταία λεπτά, διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα και έφτασε χωρίς δυσκολία στη νίκη.

Οι συνθέσεις

ΑΕΛ (Στ. Μαλεζάς): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (21′ Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς (46′ Κοσσονού), Πέρες, Στάικος, Χατζηστραβός (72′ Αντράντα), Μούργος, Ουάρντα (58′ Τούπτα), Πασάς (58′ Γκαράτε).

Ολυμπιακός (Χ. Λ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (58′ Μπρούνο), Μάντσα, Ρέτσος, Κοστίνια, Σιπιόνι (65′ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο (73′ Νασίμεντο), Γιαζίτσι (58′ Καμπέλα), Ποντένσε, Ελ Κααμπί (73′ Γιάρεμτσουκ).