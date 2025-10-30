Συναγερμός σήμανε στο ιατρικό επιτελείο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο NBA, καθώς ο Νίκολα Τόπιτς, ο ιδιαίτερα ταλαντούχος γκαρντ της ομάδας διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις.

Την είδηση για την ιατρική κατάσταση του Τόπιτς έκανε γνωστή στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Σαμ Πρέστι. Όπως περιέγραψε, οι γιατροί είναι «αισιόδοξοι» για την υγεία του Σέρβου αθλητή, ο οποίος επιλέχθηκε το 2024 στο Νο12 του ντραφτ στο NBA.

Ο 20χρονος γκαρντ υποβλήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου σε βιοψία στο MD Anderson Cancer Center στο Χιούστον. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ζήτησε από τους Θάντερ να μην δημοσιοποιήσουν την διάγνωση μέχρι να αρχίσει τις χημειοθεραπείες, δήλωσε ο Πρέστι.

Ο πρώην γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα εξακολουθεί να να γυμνάζεται, με τον Πρέστι να δηλώνει ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το ντεμπούτο του στο NBA. «Η μόνη μας προσδοκία για είναι να επικεντρωθεί σε αυτό», είπε ο Πρέστι. «Αυτή είναι η πιο σημαντική προτεραιότητα. Θα επιστρέψει στο μπάσκετ όταν θα μπορεί, αλλά προφανώς δεν του βάζουμε καμία πίεση. Έχει όλη μας την υποστήριξη, την ενθάρρυνση και την αγάπη μας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τόπιτς, ένας από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες του σερβικού μπάσκετ έχασε την περσινή αγωνιστική σεζόν, λόγω ρήξης χιαστού.

Πηγή: ESPN