Βαριά θλάση ο Ουναΐ, επιστρέφει από το νέο έτος.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αζεντίν Ουναΐ υπέστη βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Μαροκινός μέσος θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για περίπου δυόμισι μήνες και αναμένεται να επιστρέψει στις αρχές του 2027.

Λόγω της απουσίας του, ο Πέδρο Τσιριβέγια αντικατέστησε τον παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Αντίθετα, ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς απέφυγε κάποιον σοβαρό τραυματισμό και αναμένεται να τεθεί ξανά στη διάθεση της ομάδας για τον αγώνα με τον Βόλο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Αζεντίν Ουναΐ τουλάχιστον έως και το τέλος του 2026.

Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Μαροκινός άσος των πρασίνων έδειξαν πως έχει υποστεί βαριά θλάση και αναμένεται να επιστρέψει στις αρχές του 2027.

Advertisement

Advertisement

Ο Ουναΐ έκανε μαγνητική, που έδειξε το μέγεθος του προβλήματος, με αποτέλεσμα ο Νίστρουπ να τον χάνει για περίπου 2,5 μήνες.

Ο Μαροκινός μέσος τραυματίστηκε στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού σε μία ανύποπτη φάση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης και αποχώρησε στο 20′ δίνοντας τη θέση του στον Τεττέη. Βγήκε μάλιστα από το γήπεδο με αμαξίδιο μια και δεν μπορούσε να περπατήσει από τους πόντους.

Στις 10 Ιανουαρίου 2027, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη. Αυτό είναι το παιχνίδι που είναι πιθανό να επιστρέψει. Όλα βέβαια θα κριθούν ανάλογα την αποθεραπεία του.

Τα ματς που αναμένεται να χάσει ο Ουναΐ

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός (22/10)

Βόλος – Παναθηναϊκός (25/10)

Παναθηναϊκός – Άρης (28/10 – Superbet Κύπελλο Ελλάδας)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (01/11)

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (05/11)

Ηρακλής – Παναθηναϊκός (08/11)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (22/11)

Advertisement

Νορτζελαντ – Παναθηναϊκός (26/11)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (29/11)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (02/12 – Superbet Κύπελλο Ελλάδας)

Παναθηναϊκός – Άρης (06/12)

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (10/12)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (13/12)

Παναθηναϊκός – Μπράιτον (17/12)

Παναθηναϊκός – Ηρακλής (20/12)

Ο Τσιριβέγια στην θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα

Ο Πέδρο Τσιριβέγια πήρε την θέση του Αζεντίν Ουναΐ στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, αφού ο Μαροκινός θα λείψει για πάνω από 60 ημέρες.

Η δυσάρεστη εξέλιξη με τον Ουναΐ, υποχρέωσε τους «πράσινους» να αναπροσαρμόσουν τα ευρωπαϊκά τους πλάνα.

Advertisement

Θετικά νέα για Γιάγκουσιτς

Την ίδια ώρα, θετικά είναι τα νέα για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος και δεν αντιμετωπίζει τελικά κάτι ανησυχητικό.

Ο Κροάτης μέσος απέφυγε τα χειρότερα και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μετά το ματς με την Καϊράτ στο Conference League.

Η μαγνητική τομογραφία έδειξε πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, με τον Κροάτη ποδοσφαιριστή να αναμένεται να τεθεί ξανά στη διάθεση του Νίστρουπ για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Βόλο.

Advertisement