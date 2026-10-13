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Οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν τον ρυθμό τους μέσα από την άμυνα και διατήρησαν το αήττητο σερί τους φτάνοντας στο 5-0.

Μετά από μια ισορροπημένη πρώτη περίοδο, η ελληνική ομάδα κυριάρχησε απόλυτα στο δεύτερο ημίχρονο εκτοξεύοντας τη διαφορά στους είκοσι πόντους.

Παρά την προσπάθεια της Παρτίζαν να αντιδράσει στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και εξασφάλισε εύκολα το τελικό αποτέλεσμα.

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Το «τριφύλλι» πανηγύρισε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στη φετινή διοργάνωση, μετά τις τέσσερις επιτυχίες στο «Telekom Center Athens», διατηρώντας το αήττητό του και ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 5-0. Παρά την έντονη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της Παρτίζαν και το ξεχωριστό κλίμα που συνόδευσε την επιστροφή του «Ζοτς», οι «πράσινοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους, με την άμυνα να αποτελεί ξανά το μεγάλο τους όπλο και την επίθεση να βρίσκει τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία.

Η Παρτίζαν μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, επιχειρώντας να ασκήσει πίεση στην άμυνα και να εκμεταλλευτεί τα λάθη των φιλοξενούμενων. Η τακτική της απέδωσε αρχικά, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 7-6 στο 4ο λεπτό και τον Ομπράντοβιτς να προχωρά γρήγορα σε τρεις αλλαγές. Ο Χέιζ έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα πέντε πόντων στην ομάδα του (11-6, 7′), την ώρα που ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ωστόσο, οι Αθηναίοι ανέβασαν στροφές στο φινάλε της πρώτης περιόδου και, με πρωταγωνιστή τον Φρανσίσκο, έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (16-16).

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Η δεύτερη περίοδος βρήκε τον Παναθηναϊκό να παίρνει σταδιακά τον έλεγχο. Ο Μπάντιο έδωσε το πρώτο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, ενώ ο Χουάντσο ανέβασε τη διαφορά στο +4 (20-16, 12′). Με την ομάδα του να παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, ο Ομπράντοβιτς είδε τους παίκτες του να ξεφεύγουν με έξι πόντους, έπειτα από τρίποντο του Ερνανγκόμεθ (29-23, 16′). Η Παρτίζαν προσπάθησε να επιστρέψει, όμως ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε με δύο διαδοχικά τρίποντα, διαμορφώνοντας το 35-27 και αναγκάζοντας τον Πενιαρόγια να καλέσει τάιμ άουτ. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό στο +7 (35-28), έχοντας πλέον το μομέντουμ της αναμέτρησης.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι «πράσινοι» έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην εμφάνισή τους. Τρία εύστοχα τρίποντα από τους Γιαμπουσέλε, Ρογκαβόπουλο και Γκραντ μέσα σε μόλις δύο λεπτά εκτόξευσαν τη διαφορά στους 16 πόντους (44-28, 22′), βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την επικράτηση. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό, φτάνοντας ακόμη και στο +20 σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις (51-31 και 54-34). Η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 55-37, με την ελληνική ομάδα να έχει μετατρέψει το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε υπόθεση διαχείρισης.

Η Παρτίζαν επιχείρησε να αντιδράσει στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, τρέχοντας ένα σερί 6-0 και αναζωπυρώνοντας προσωρινά τον ενθουσιασμό της εξέδρας. Ο Μπάντιο, όμως, έδωσε άμεση απάντηση από την περιφέρεια, ενώ ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τις επιθετικές δυσκολίες και τα προβλήματα στα αμυντικά ριμπάουντ που εμφανίστηκαν στο συγκεκριμένο διάστημα. Με την επίθεσή του να βρίσκει ξανά ρυθμό, το «τριφύλλι» ανέβασε τη διαφορά στους 19 πόντους (64-45, 35′), βάζοντας οριστικό τέλος στις όποιες ελπίδες των γηπεδούχων.

Το τελευταίο πεντάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί με άνεση το προβάδισμά του και να φτάνει στο τελικό 72-55. Έτσι, οι «πράσινοι» έφυγαν με ένα σπουδαίο διπλό από το Βελιγράδι, διεύρυναν το αήττητό τους στο 5-0 και επιβεβαίωσαν με εμφατικό τρόπο πως βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση στο ξεκίνημα της φετινής EuroLeague.

Δεκάλεπτα: 16-16, 28-35, 37-55, 55-72.