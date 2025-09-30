Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται απόψε (30/9) στη «μάχη» της Euroleague. Οι δύο «αιώνιοι» φιλοδοξούν να ξεκινήσουν με το δεξί τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, σε μια χρονιά με μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς το φετινό Final Four θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στο Telekom Center Athens.

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 21:15 την Μπάγερν και οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θέλουν να ξεκινήσουν με ένα θετικό αποτέλεσμα τη φετινή σεζόν, κόντρα στην ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ.

Τα πρώτα δείγματα από το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία ήταν θετικά, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί και στα δύο παιχνίδια που έδωσε με Παρτίζαν και Adelaide 36ers. Εκτός αποστολής για τον Παναθηναϊκό θα είναι ο Τσέντι Οσμάν που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού από το Eurobasket.

Από την άλλη μεριά, οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στην Ισπανία για τον εκτός έδρας αγώνα με την Μπασκόνια (21:45). Την αποστολή ακολούθησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Φρανκ Ντιλικινά, ωστόσο ο Γάλλος διεθνής φαίνεται πως δεν θα αγωνιστεί.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς, οι οποίοι είναι τραυματίες. Ο Ολυμπιακός είναι ενισχυμένος μεταγραφικά σε σχέση με πέρυσι και έχει ως στόχο να μπει με το δεξί στην «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, καθώς την Πέμπτη (2/10) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ρεάλ Μαδρίτης.