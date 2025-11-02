Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προετοιμάζεται «πυρετωδώς» για την μεγάλη πρεμιέρα στο τουρνουά της Αθήνας, που όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στο Telekom Center.

Το ιστορικό τουρνουά τένις, που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, έπειτα από τριάντα ολόκληρα χρόνια, βρίσκεται σήμερα (2/11) στην δεύτερη μέρα του. Ο Σέρβος θρύλος και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αρχίσει την πορεία του στο τουρνουά την Τρίτη, έχοντας μπροστά του ένα βατό, αλλά όχι αδιάφορο πρόγραμμα στον δρόμο του προς τον τίτλο.

Το πρόγραμμα του Τζόκοβιτς στο τουρνουά

Ο Τζόκοβιτς, ως top seed, έχει bye στον 1ο γύρο και θα ξεκινήσει απευθείας από τον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο (Χιλή) και τον Άνταμ Γουόλτον (Αυστραλία). Από εκεί και πέρα, ο δρόμος του προς τον τελικό διαμορφώνεται ως εξής:

2ος γύρος: Ταμπίλο ή Γουόλτον

Προημιτελικά: Τζέρε ή Μπόρζες

Ημιτελικά: Νακασίμα ή Μάροζαν ή Οπέλκα

Τελικός: Μουζέτι ή Πόπιριν ή Κόρντα



Η μεγάλη επιστροφή του Νόλε



Ο 38χρονος Νόβακ Τζόκοβιτς επιστρέφει στη δράση για πρώτη φορά μετά τα ημιτελικά της Σαγκάης. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση του Σέρβου στην Ελλάδα σε επίσημο τουρνουά ATP, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει τεράστια ανυπομονησία στους φιλάθλους.

Με 100 τίτλους καριέρας και πάνω από 1.100 νίκες στο Tour, ο Τζόκοβιτς παραμένει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρώτου ATP 250 που φιλοξενεί ποτέ η Ελλάδα.



Η πρώτη εμφάνιση του Νόβακ Τζόκοβιτς επί ελληνικού εδάφους αναμένεται να γεμίσει ασφυκτικά το Telecom Center. Ο Σέρβος αναμένεται να αγωνιστεί στο κεντρικό court, πιθανότατα με ώρα έναρξης τις 18:00.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το hellenicchampionship.com