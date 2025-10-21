Ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο προσπαθεί να φέρει εις πέρας η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία σε συνεργασία με την Apple θέλει να εντάξει για τα καλά την εικονική πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, ο Φλορεντίνο Πέρεθ, πρόεδρος των μερένγκες μίλησε για το «Απέραντο Μπερναμπέου», το οποίο θα φέρει στα σπίτια πολλών φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης μοναδικές εικόνες από τις εντός έδρας ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της ομάδας.

Οι Ισπανοί μπορεί να αύξησαν την χωρητικότητα στο γήπεδό τους, ωστόσο ακόμα και έτσι δεν κατάφεραν να καλύψουν την τεράστια ζήτηση που υπήρχε για εισιτήρια. Σχεδόν 34.000 μέλη του συλλόγου δεν έχουν πρόσβαση στο Μπερναμπέου, ενώ επιπλέον υπήρξαν περιπτώσεις όπου τα εισιτήρια μεταπωλούνταν στην μαύρη αγορά έναντι εξωφρενικών τιμών.

Όπως είχε δηλώσει πέρυσι ο Πέρεθ «Υπάρχουν παιδιά μελών που δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν ποτέ εισιτήριο για να δουν την ομάδα κι αυτό μας έκανε να σκεφτούμε άλλες λύσεις καταλήγοντας στο σχέδιο “Απέραντο Μπερναμπέου” το οποίο θα υλοποιήσουμε με τη βοήθεια της Apple», με την πρώτη δοκιμή να πραγματοποιείται αύριο (22/10) στον αγώνα της Ρεάλ με την Γιουβέντους για το Champions League.

Τι είναι το «Bernabeu Infinito»

Το «Απέραντο Μπερναμπέου» επιδιώκει για τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης να κάθονται αναπαυτικά στο σπίτι τους και να παρακολουθούν τους αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας, φορώντας ειδικά γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, όπως είναι τα Apple Vision Pro.

Μέσω των συγκεκριμένων εργαλείων, οι φίλοι της Ρεάλ θα αισθάνονται ότι βρίσκονται στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, με ποιότητα εικόνας ανώτερη από αυτή που έχει ο απλός θεατής στο γήπεδο. Ήδη, η Apple έχει εγκαταστήσει περισσότερες από εκατό κάμερες και στο αυριανό τεστ θα συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα που θεωρούνται απαραίτητα για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης στρατηγικής.

Το «Bernabeu Infinito» αναμένεται να δώσει σημαντική λύση σε εκείνους που βρίσκονται μακριά από την έδρα της Ρεάλ μαδρίτης, ωστόσο το κόστος αναμένεται να είναι μεγάλο. Τα ειδικά γυαλιά της Apple θα κοστίζουν περίπου 4.000 ευρώ για όποιον επιθυμεί να τα αγοράσει, ενώ για την πλήρη εμπειρία απαιτούνται και τα AirPods, τα οποία κοστίζουν περίπου 280 ευρώ.

Πηγή: Mundo Deportivo