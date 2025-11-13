Παιχνίδι της Γαλατασαράι με την Μπεσίκτας στην Τουρκία - Φωτογραφία Αρχείου

Συνολικά 102 ποδοσφαιριστές τιμωρήθηκαν στην Τουρκία, για εμπλοκή στην υπόθεση με παράνομο στοιχηματισμό, με την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) να πραγματοποιεί διεξοδικές έρευνες σε περισσότερους από 1.000 παίκτες που αγωνίζονται στην γειτονική μας χώρα.

Ανάμεσα στους τιμωρημένους ποδοσφαιριστές βρίσκεται και ο Τσελίλ Γιουκσέλ της Σαμσουνσπόρ, ο οποίος θα χάσει την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ στις 11 Δεκεμβρίου για το Conference League και θεωρείται ότι συμμετείχε στο στοιχηματικό σκάνδαλο που «ταρακούνησε» την ποδοσφαιρική Τουρκία.

Στην υπόθεση εμπλόκονται επίσης δύο ποδοσφαιριστές της Γαλατασαράi. με τον Μπαλτατζί να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς του επιβλήθηκε αυστηρή ποινή για τους επόμενους 9 μήνες.

Αναλυτικά οι παίκτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της τουρκικής Super League και τιμωρήθηκαν λόγω της εμπλοκής τους στο σκάνδαλο με τον παράνομο στοιχηματισμό:

Γαλατασαράι

Έρεν Ελμαλί: 45 ημέρες αποκλεισμός

Μετεχάν Μπαλτατζί: 9 μήνες αποκλεισμός

Τραμπζονσπόρ

Μποράν Μπασκάν: 3 μήνες

Σαλίχ Μαλκοτσόγλου: 45 ημέρες

Αντάλιασπορ

Κερέμ Καγιαράσι: 45 ημέρες

Γκεζτεπέ

Ιζέτ Φουρκάν Μαλάκ: 45 ημέρες

Ουγούρ Καν Γιλντίζ: 45 ημέρες

Εγιούπσπορ

Μικρεμίν Αρντά Τουρκόζ: 45 ημέρες

Αλάνιασπορ

Ιζέτ Τσελίκ: 3 μήνες

Ενές Κεσκίν: 3 μήνες

Μπεντιρχάν Οζγιούρτ: 3 μήνες

Γιουσούφ Οζντεμίρ: 9 μήνες

Καραγκιουμρούκ

Φουρκάν Μπεκλεβίτς: 45 ημέρες

Κερέμ Γιουσούφ Σιρκέτσι: 3 μήνες

Καϊσερισπόρ

Μπερκάν Ασλάν: 3 μήνες

Αμπντουλσαμέτ Μπουράκ: 12 μήνες

Κασίμπασα

Εζέ Αλμπαϊράκ: 45 ημέρες

Αλί Εμρέ Γιανάρ: 45 ημέρες

Κόνιασπορ

Αντίλ Ντεμιρμπάγ: 45 ημέρες

Αλασάν Νντάο: 12 μήνες

Σάμσουνσπορ

Τσελίλ Γιουκσέλ: 45 ημέρες