Για πρώτη φορά, ο Γενικός Διευθυντής του NBA Europe αποκάλυψε επίσημα στο Football Business Forum στο Πανεπιστήμιο Bocconi, στο Μιλάνο τη λίστα των μόνιμων συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, συμπεριλαμβανομένων της Ρώμης και της Μίλαν.

Ο Γιώργος Αϊβάζογλου, γενικός διευθυντής του NBA Europe, αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο για την έναρξη ενός πρωταθλήματος NBA στην Ευρώπη στην ομιλία του στο Football Business Forum που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Bocconi στο Μιλάνο. Σε συνέντευξή του, επιβεβαίωσε επίσημα πολλές φήμες και μίλησε ανοιχτά για την πιθανότητα ενός franchise στη Ρώμη και το Μιλάνο στην έναρξη της νέας σεζόν σε δύο χρόνια, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα ποιοι θα είναι οι συνεργάτες για την υλοποίηση αυτού του έργου στην Ιταλία.

«Το Μιλάνο φιλοξενεί μερικές από τις πιο διάσημες ομάδες στον κόσμο», είπε ο Αϊβάζογλου. «Υπάρχουν δύο σπουδαίες ποδοσφαιρικές ομάδες και μια σπουδαία ομάδα μπάσκετ, η Αρμάνι, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουμε το Μιλάνο όταν σκεφτόμαστε τις πόλεις που θέλουμε στο πρωτάθλημά μας. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις με την πόλη για να καταλάβουμε πώς θα μοιάζει ο σύλλογος και το στάδιο».

Ο Αϊβάζογλου αρνήθηκε να σχολιάσει φήμες για συζητήσεις με την Μίλαν και την Ίντερ: «Δεν μπορώ να σχολιάσω συζητήσεις σε εξέλιξη». Αλλά σημείωσε σχετικά με το είδος των επαφών που έχει το NBA στην Ευρώπη: «Μιλάμε με ορισμένες ομάδες μπάσκετ. Στη συνέχεια, μιλάμε με ομάδες ποδοσφαίρου που έχουν ένα ισχυρό εμπορικό σήμα αλλά δεν έχουν ομάδα μπάσκετ, συζητήσεις που κάνουμε επίσης σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την πόλη. Και υπάρχουν μέρη όπου θα ξεκινήσουμε από το μηδέν».

Ισχύει αυτό για τη Ρώμη; «Γνωρίζουμε ότι η Ρώμη έχει μια μεγάλη βάση οπαδών, μπορούμε να αναζωογονήσουμε ορισμένες ιστορικές ομάδες ή να δημιουργήσουμε μια νέα».

Ο Αϊβάζογλου επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι το NBA Europe θα έχει «μια ημι-ανοιχτή μορφή 16 ομάδων, 12 μόνιμες και τέσσερις με βάση την αθλητική αξία: μία από το Basketball Champions League που διοργανώνεται από τη FIBA, η οποία είναι ο συνεργάτης μας, και τρεις ακόμη από εγχώρια πρωταθλήματα, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι επειδή επιτρέπει σε όλους να έχουν φιλοδοξίες». Για πρώτη φορά, μια επίσημη πηγή απαριθμεί και τις δώδεκα μόνιμες ομάδες στο νέο πρωτάθλημα, εκτός από το Μιλάνο και τη Ρώμη: «Λονδίνο και Μάντσεστερ για το Ηνωμένο Βασίλειο, Παρίσι και Λυών για τη Γαλλία, Μαδρίτη και Βαρκελώνη για την Ισπανία, Βερολίνο και Μόναχο για τη Γερμανία, συν μία στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη».

Τέλος, υπάρχει επίσης μια υπόδειξη για μελλοντικά σενάρια όπως «μια νέα διοργάνωση με ομάδες από το NBA και το NBA Europe, μια μελλοντική μορφή NBA Cup με αμερικανικές και ευρωπαϊκές ομάδες ή ένα τουρνουά όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA του περασμένου καλοκαιριού, ως μέρος μιας ολοένα και πιο οργανικής ολοκλήρωσης».