Με εξαιρετική εμφάνιση και αριθμητικό πλεονέκτημα από το 15’, η Κ19 του Ολυμπιακού νίκησε 2-1 την Άρσεναλ στο Λονδίνο και έκανε το 2/2 στη League Phase του Youth League.

Ο Ολυμπιακός K19 έδειξε χαρακτήρα, ποιότητα και αποφασιστικότητα, παίρνοντας μεγάλο διπλό απέναντι στην Άρσεναλ, λίγες ώρες πριν τη “μάχη” της πρώτης ομάδας στο “Έμιρεϊτς”. Τα “ερυθρόλευκα μωρά” άνοιξαν τον δρόμο, επικρατώντας 2-1 των “κανονιέρηδων” στο Λονδίνο.

Η αναμέτρηση στην Αγγλία άλλαξε ρυθμό μόλις στο 15ο λεπτό, όταν ο μέσος της Άρσεναλ, Λούι Κόπλεϊ, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Λιατσικούρα. Ο Ολυμπιακός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Στο 20’ ο Κορτές άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες, ενώ στο 37’ ο Φίλης πέτυχε το 0-2, δίνοντας “αέρα” δύο τερμάτων στην ελληνική ομάδα.

Η Άρσεναλ προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς και το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 83’ με τον Ογκουναΐκε, χωρίς όμως να απειλήσει σοβαρά μέχρι το φινάλε.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στη League Phase, καθώς στην πρεμιέρα είχε επικρατήσει 4-0 της Πάφου στον Ρέντη. Αντίθετα, η Άρσεναλ έμεινε χωρίς βαθμό, καθώς είχε ηττηθεί και στην 1η αγωνιστική από την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 3-1.

Η ελληνική ομάδα δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα και στο φετινό Youth League, συνδυάζοντας καλό ποδόσφαιρο με αποτελεσματικότητα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τη σεζόν 2023-24 οι Πειραιώτες κατέκτησαν το τρόπαιο.

Άρσεναλ (Μ. Πόρτερ): Πόρτερ, Κλαρκ, Κόπλει, Ντούτζιακ, Ουάσινγκτον (76′ Oγκουνάικε), Ανούς, Ιμπραΐμ, Μπέιλι, Χαμίλ (46′ Σάμουελ), Σάλμον, Τόσμον (84′ Ογκουστίν).

Ολυμπιακός (Γ. Σίμος): Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Αλαφάκης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς (90+1′ Αβραμούλης), Λιατσικούρας, Χάμζα (90+1′ Σιώζιος), Κορτές (61′ Βασιλακόπουλος), Ρολάκης, Φίλης, Κότσαλος (77′ Λάνα).