Διαμαρτυρία στο Τελ Αβίβ με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των ομήρων, οι οποίοι απήχθησαν κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα -

Κατά τον Αριστοτέλη, η γνώμη των πολλών είναι καλύτερη από την γνώμη του ενός, ο οποίος, αν ζούσε σήμερα, βεβαίως και θα υποστήριζε το ίδιο, αλλά και θα προσέθετε ότι η κάθε γνώμη θα ήταν καλύτερη και χρησιμότερη, εάν εκφράζεται χωρίς φανατισμό, προκατάληψη, εμπάθεια και κυρίως χωρίς πολιτική ιδεοληψία.

Στον αντίποδα λοιπόν των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται από τον ισραηλινό στρατό στη λωρίδα της Γάζας, υπάρχει εδώ και καιρό μία συντονισμένη επικοινωνιακή προσπάθεια νομιμοποίησης μιας αποτρόπαιας τρομοκρατικής οργάνωσης, της Χαμάς, ως η αναγκαία ασπίδα των παλαιστινίων κατά της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ.

Είναι απολύτως λάθος αυτή η επικοινωνιακή προσπάθεια και το μόνο που καταδεικνύει είναι μια απελπισμένη και αρρωστημένη πολιτική ιδεοληψία που διαστρεβλώνει και παραποιεί την αλήθεια του δράματος του παλαιστινιακού λαού στον δίκαιο αγώνα τους για την απόκτηση της δικής τους πατρίδας.

Όπως, επίσης, είναι απολύτως λάθος να υποστηρίζεται ότι η επίθεση του Ισραήλ στην λωρίδα της Γάζας θα γίνονταν ακόμη κι αν δεν προηγούνταν η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς την 7 Οκτωβρίου 2023.

Είναι βέβαιον ότι το Ισραήλ θα συνέχιζε τον ασφυκτικό έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, όπως επίσης θα συνέχιζε και την επεκτακτική πολιτική του εποικισμού, αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα γίνονταν αυτός ο πόλεμος που διαρκεί δύο και πλέον έτη με δεκάδες χιλιάδες θύματα, κυρίως αμάχους και παιδιά, αν η Χαμάς δεν πραγματοποιούσε την αποτρόπαια και δολοφονική τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Στο ίδιο πλαίσιο συλλογιστικής, είναι παράλογο να επιχειρείται η νομιμοποίηση της πολιτικής δράσης της Χαμάς, ως δήθεν εκπρόσωποι του παλαιστινιακού λαού, επειδή εξελέγη το 2006 με εκλογές, για τον απλούστατο λόγο ότι με εκλογές εξελέγη και ο Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος διέπραξε εν συνεχεία τα φρικιαστικότερα εγκλήματα στην ανθρώπινη ιστορία.

Το ίδιο, επίσης, παράλογο επιχείρημα είναι να εκθειάζεται η ανθρωπιστική δράση της Χαμάς μέσω της ανέγερσης σχολείων και νοσοκομείων στη λωρίδα της Γάζας, καθότι το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε και για την ανθρωπιστική δράση του βαρώνου των ναρκωτικών της Κολομβίας Πάμπλο Εσκομπάρ!

Εν ολίγοις, η Χαμάς, γέννημα-θρέμμα της μουσουλμανικής αδελφότητας, ήταν, είναι και θα παραμείνει μία εξτρεμιστική ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση, η οποία και επισήμως στη διακήρυξη της υποστηρίζει ότι η λύση του παλαιστινιακού προβλήματος είναι μέσω της Τζιχάντ και της πλήρους εξαφάνισης του Ισραήλ από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που εκτέλεσε την μεγαλύτερη στην ιστορία της ανθρωπότητας χερσαία τρομοκρατική επίθεση.

Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να επιχειρείται επικοινωνιακά η νομιμοποίηση της πολιτικής και στρατιωτικής δράσης της Χαμάς, με το πρόσχημα της υποστήριξης του δίκαιου αγώνα των παλαιστινίων, όταν πρόκειται για μία αποτρόπαια δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση, η οποία στο πλαίσιο του ισλαμιστικού εξτρεμισμού θεωρεί τις γυναίκες και τα παιδιά ως υποδεέστερα όντα, αντικείμενα καταπίεσης, ευτελισμού και εκμετάλλευσης και επιδιώκει την εξάλειψη του ισραηλινού κράτους και την εγκαθίδρυση ενός παλαιστινιακού ισλαμιστικού κράτους, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι οικουμενικές ανθρωπιστικές αξίες θα είναι ανύπαρκτες;

Πολύ δε περισσότερο, πώς είναι δυνατόν μία τέτοια τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση να συνεισφέρει στην επίλυση του παλαιστινιακού προβλήματος όταν έχει αντιπαρατεθεί διά των όπλων στην Εθνική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς ως η καθ’ όλα νόμιμη Αρχή που εκπροσωπεί το παλαιστινιακό κρατος;

Και μάλιστα όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων, η Χαμάς σχεδίαζε επί χρόνια την αποτρόπαια δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια της 7 Οκτωβρίου, έχοντας δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιόμετρα σήραγγες, φρεάτια και στοές υπογείως της Γάζας, καταχρώμενη τα χορηγούμενα χρηματικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας, με απώτερο και αποκλειστικό σκοπό να ακυρώσει την οποιαδήποτε πολιτική συμφιλίωσης αραβικών χωρών με το Ισραήλ (βλέπε συμφωνίες Αβραάμ, Αίγυπτος και λοιπά).

Το μόνο που πέτυχε η Χαμάς τόσο με τη δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια της 7 Οκτωβρίου, όσο και με την μεταχείριση των απαχθέντων ομήρων, ήταν να δώσει το απόλυτο έρεισμα στο Ισραήλ για να συνεχίσει την επεκτατική πολιτική του εποικισμού στη δυτική όχθη, μαζί και τον πόλεμο μέχρις εσχάτων, γεγονός που καθιστά τον δυτικό κόσμο υπεύθυνο για τις χιλιάδες απώλειες ζωών αμάχων και παιδιών και να εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που ακόμη και σήμερα δεν έχει αναπτύξει δυνάμεις κυανόκρανων για την παύση του πιο αιματηρού πολέμου στην ιστορία των αραβοισραηλινών συγκρούσεων.-

*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφοιτος των Σχολών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας.

