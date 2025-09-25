Μια αυστραλιανή ταινία τρόμου που παρουσιάζει μια σκηνή με έναν γάμο ομοφυλόφιλων φέρεται να τροποποιήθηκε ψηφιακά για να κυκλοφορήσει στην ηπειρωτική Κίνα, μετατρέποντας το ομοφυλόφιλο ζευγάρι σε ετεροφυλόφιλο, προκαλώντας την οργή των θεατών που παρατήρησαν την αλλαγή.

Η ταινία Together, με πρωταγωνιστές τους Ντέιβ Φράνκο και Αλισον Μπρι, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, κυκλοφόρησε σε επιλεγμένους κινηματογράφους στην Κίνα στις 12 Σεπτεμβρίου, όπως γράφει ο Guardian.

To φιλμ δείχνει το ταξίδι ενός νεαρού ζευγαριού που μετακομίζει στην επαρχία και συναντά μυστηριώδεις αλλαγές στο σώμα του.

Σε μια σκηνή, η οποία παρουσιάζει έναν γάμο μεταξύ δύο ανδρών, το πρόσωπο ενός από τους άνδρες άλλαξε ώστε να μοιάζει με γυναικείο. Οι σινεφίλ στην Κίνα παρατήρησαν την αλλαγή μόνο όταν κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την αυθεντική σκηνή.

Οι ταινίες πρέπει να εγκριθούν από τις αρχές λογοκρισίας της Κίνας για να κυκλοφορήσουν στην ηπειρωτική χώρα. Στις εισαγόμενες ταινίες, αυτό συχνά συνεπάγεται την περικοπή σκηνών με θέματα που η κυβέρνηση θεωρεί ευαίσθητα ή προκλητικά. Ωστόσο, η χρήση της τεχνολογίας για την τροποποίηση σκηνών αντί για την απλή περικοπή τους είναι σχετικά νέα μέθοδος.

Η ομοφυλοφιλία έχει αποποινικοποιηθεί στην Κίνα, αλλά εξακολουθεί να στιγματίζεται ευρέως, με τις ετεροφυλοφιλικές σχέσεις να προωθούνται ως ο ιδανικός κανόνας. Η μακροχρόνια στάση της κυβέρνησης για «ουδετερότητα» απέναντι στην ομοφυλοφιλία έχει δώσει τη θέση της τα τελευταία χρόνια σε μια καταστολή των ΛΟΑΤΚΙ+ ομάδων.

Είναι πολύ σπάνιο να βλέπεις σχέσεις ομοφυλοφίλων σε mainstream ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές. Το 2021, η ρυθμιστική αρχή τηλεόρασης της Κίνας απαγόρευσε την εμφάνιση γκέι ανδρών στην οθόνη.

Ωστόσο, η κοινή γνώμη υποστηρίζει ολοένα και περισσότερο τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε πέρυσι διαπίστωσε ότι λίγο περισσότερο από το ήμισυ των Κινέζων συμφώνησε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά από την κινεζική κοινωνία.

Η ταινία «Together» είχε προγραμματιστεί για γενική κυκλοφορία στην Κίνα στις 19 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις, ο κινέζος διανομέας της ταινίας σταμάτησε αυτό το σχέδιο χωρίς εξήγηση.

(με πληροφορίες από Guardian)