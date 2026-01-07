Ο θρυλικός Ούγγρος σκηνοθέτης Μπέλα Ταρ απεβίωσε την Κυριακή 6 Ιανουαρίου, σε ηλικία 70 ετών. Ο Δάσκαλος του ουγγρικού κινηματογράφου, τον οποίο αποκαλούσαν «Γκόγκολ του σινεμά», ο οποίος πέθανε έπειτα από μακρά ασθένεια, αφήνει πίσω του ταινίες όπως το «Satantango» («Το τανγκό του Σατανά», 1994), το επτάωρο φιλμ για την κατάρρευση του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας Λάσλο Κρασναχορκάι, αγαπημένου φίλου και στενού συνεργάτη του Ταρ.

«Πέθανε ο πιο ελεύθερος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος της Βουδαπέστης Γκέργκελι Καρασόνι.

Γεννημένος στις 21 Ιουλίου 1955 στην πόλη Πεκς της νοτιοδυτικής Ουγγαρίας, ο Μπέλα Ταρ γύρισε την πρώτη του ερασιτεχνική ταινία για Ρομά εργάτες σε ηλικία δεκαέξι ετών. Έξι χρόνια αργότερα, το 1977, δημιουργούσε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, «Οικογενειακή φωλιά», με τη στήριξη του πειραματικού κινηματογραφικού στούντιο Bela Balazs στην Βουδαπέστη, όπου είχε σπουδάσει Σκηνοθεσία.

Ο Μπέλα Ταρ στο Φεστιβάλ Βερολίνου, 2011. Φωτογραφία Reuters

Ο Ταρ ήταν ο δημιουργός της πρώτης ανεξάρτητης ουγγρικής ταινίας μεγάλου μήκους με τίτλο «Κατάρα», που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βερολίνου το 1988, σε σενάριο που συνυπέγραψε με τον Λάσλο Κρασναχορκάι.

«Είχα την τύχη να βρω τον δρόμο μου για να επιβιώσω: Να κάνω ταινίες, αυτό είναι το δικό μου πράγμα», δήλωνε το 2005 στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

«Ο Ούγγρος Ταρκόφσκι» γύρισε επίσης τον «Μάκβεθ» το 1982 και τις «Αρμονίες του Βέρκμαϊστερ», που παρουσιάστηκαν με επιτυχία στις Κάννες το 2000.

Οι ταινίες του έτυχαν θερμής υποδοχής σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ και έλαβαν διθυραμβικές κριτικές από αντισυμβατικούς σκηνοθέτες όπως ο Τζιμ Τζάρμους και ο Γκας βαν Σαντ. Η συγγραφέας Σούζαν Σόνταγκ είχε χαρακτηρίσει το «Satantango» «συναρπαστικό».

Μετά την τελευταία του μεγάλου μήκους ταινία «Το άλογο του Τορίνο», το 2011, που απέσπασε την Αργυρή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου, είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από το σινεμά, γυρίζοντας στη συνέχεια μόνο δύο ταινίες μικρού μήκους και προτιμώντας να διδάσκει κινηματογράφο στην Ουγγαρία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

«Εκανα όσα ήθελα», εκμυστηρεύθηκε το 2019 στο ουγγρικό εβδομαδιαίο περιοδικό HVG.