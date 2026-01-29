Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε την Τετάρτη 28 Ιανουάριου ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Streets of Minneapolis», ως απάντηση σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «το κράτος τρόμου που επικρατεί στην πόλη της Μινεάπολης», αφιερώνοντας το κομμάτι στην πόλη, στους «αθώους μετανάστες γείτονές μας» αλλά και στη μνήμη των κατοίκων που δολοφονήθηκαν από πράκτορες της υπηρεσίας ICE, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι.

Σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λέει ο Σπρίνγκστιν: «Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και σας το έδωσα σήμερα ως απάντηση στον κρατικό τρόμο που βιώνει η πόλη της Μινεάπολης. Είναι αφιερωμένο στους κατοίκους της Μινεάπολης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ. Μείνετε ελεύθεροι», υπογράφοντας «Bruce Springsteen».

Advertisement

Advertisement

Το τραγούδι ξεκινά με ένα πιο ακουστικό ύφος αλλά εξελίσσεται σε πλήρη μπάντα, με σημεία στα οποία ο ακροατής μπορεί να τραγουδήσει μαζί ή να συμμετάσχει σε επαναλαμβανόμενο ρυθμικό σύνθημα, συγκεκριμένα το «ICE out of Minneapolis», όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του Variety.

Στους στίχους του περιγράφεται μια πόλη που μάχεται «με φωτιά και πάγο κάτω από τα παπούτσια ενός κατακτητή», τον οποίο ο Σπρίνγκστιν αποκαλεί «την ιδιωτική στρατιά του βασιλιά Τραμπ από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας».

Επίσης, στο τραγούδι υπάρχει ένας σπαρακτικός φόρος τιμής στους πολίτες που χάθηκαν, όταν ο Σπρίνγκστιν τραγουδά: «There were bloody footprints / Where mercy should have stood / And two dead left to die on snow‑filled streets / Alex Pretti and Renee Good.” («Υπήρχαν αιματοβαμμένα αποτυπώματα / Εκεί που θα έπρεπε να υπήρχε έλεος / Και δύο νεκροί που αφέθηκαν να πεθάνουν σε δρόμους γεμάτους χιόνι / Ο Alex Pretti και η Renee Good»).

Ο τίτλος του τραγουδιού παραπέμπει στο «Streets of Philadelphia», ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Σπρίνγκστιν, το οποίο συνέθεσε το 1993 για την ομώνυμη ταινία, κερδίζοντας και Όσκαρ.

Με πληροφορίες από Variety